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В Грузии проходят акции против российской оккупации
08.07.2017 19:20
У здания госканцелярии Грузии проходит акция против действий российских пограничников по обустройству де-факто границы самопровозглашенной т.н. Южной Осетии.
Активисты молодежного крыла партии «Европейская Грузия» требуют положить конец продолжающейся бордеризации грузинских территорий и возмущены бездействием властей.
Протестующие натянули впереди себя колючую проволоку, как символ оккупации. В руках они держат плакаты с надписями: «Россия наш враг!», «Россия убивает!».
Это не единственная акция против оккупации, проходящая сегодня в Грузии. Посредством соцсетей было организовано протестное шествие из Ахалсопели в направлении села Бершуети, где по словам местных жителей на днях был установлен новый оккупационный баннер. Оно стартовало под лозунгом «Нет оккупации, Россия – оккупант!». В нем принимают студенты грузинских вузов, представители общественности и различных НПО.
Как заявили участники акции ее цель — опротестовать передвижение оккупационной линии российскими военными. По словам одного из организаторов акции Анны Джапаридзе, часть участников шествия планирует провести ночь у линии оккупации.
"СОВА"
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