Скандал в СГБ: Гомелаури планировал дискредитацию политиков кадрами личной жизни

10.07.2017 11:25 Телекомпания "Рустави 2" получила скандальное письмо бывшего сотрудника Службы государственной безопасности Нино Никабадзе. В письме девушка пишет, что на работу в СГБ ее принял сам начальник службы Вахтанг Гомелаури, поскольку свекор Нино Никабадзе шурин, и очень близкий человек для Гомелаури.



Нино рассказывает, что она жертва насилия, идущего от родителей, братьев, супруга и его семьи, а СГБ поддерживает семью его супруга во всем этом.



По заявлению автора письма, ситуация напряглась тогда, когда, как она пишет, в начале 2017 года она получила предложение принять участие в новом проекте СГБ. Нино Никабадзе заявляет, что это делалось к выборам, чтобы любыми путями дискредитировать оппонентов. В том числе разговор был о возможности использования материалов, отображающих личную жизнь.



Об этом Нино Никабадзе сообщила своему другу, сотруднику СГБ Кобе Капанадзе. В интервью передаче «P.S.» Нино отметила, что друг посоветовал отказаться от участия в проекте.



После отказа, как от Нино, так и от Кобы потребовали уйти с работы.



По ее же рассказу, после ухода с работы, и до того тоже она была жертвой насилия в семье. По ее словам, муж часто поднимал на нее руку, и в этом мужчину оправдывали и ее родители.



Сегодня Нино Никабадзе и Коба Капанадзе находятся заграницей, и говорят, что если вернутся в Грузию, их жизни угрожает опасность, поскольку, по их заявлению, им не раз угрожали представители силовых структур.



Начальник пресс-службы Службы государственной безопасности не подтверждает информацию об этом, и новом специальном предвыборном проекте СГБ, и заявляет, что это несерьезная информация.



А также отрицают факты насилия в адрес Нино как ее супруг, так и ее братья и отец. Они обвиняют Нино Никабадзе в том, что она бросила детей и сбежала вместе с Кобой Капанадзе.



Тем временем сама Нино заявляет, что постарается любой ценой доказать, что она права.

















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