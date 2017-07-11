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Всемирно известный альпинист знакомится с потенциалом горных курортов Грузии
11.07.2017 14:15
Всемирно известный итальянский альпинист, автор многочисленных книг Райнхольд Месснер знакомится с потенциалом горных курортов Грузии. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
Райнхольд Месснер первым совершил бескислородное восхождение на Эверест и стал первым человеком, покорившим все 14 восьмитысячников планеты.
Кроме того, Месснер первым в одиночку пересек Антарктиду, Гренландию и пустыню Гоби. Он является автором более 80 книг, в котором рассказывает о свои путешествиях и приключениях. В 1999-2004 годах он был депутатом Европарламента.
В 2010 году Райнхольд был награжден Золотым ледорубом (Lifetime Achievement Piolet d’Or) — самой престижной наградой альпинистов.
Райнхольда Месснера в Кахети принял премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Глава грузинского правительства предоставил Месснеру информацию о позитивной динамике в направлении туризма и отметил, что в прошлом году Грузию посетили более шести миллионов туристов. По его словам, тенденция роста количества туристов продолжается и в нынешнем году.
«Премьер-министр заострил внимание на возможностях горных курортов Грузии и отметил, что в процессе их развития очень важны рекомендации такого всемирного известного альпиниста, каким является Райнхольд Месснер. Премьер уверен, что заинтересованность Месснера горными курортами Грузии будет содействовать повышению узнаваемости в мире нашей страны как привлекательного туристического направления», — отмечено в сообщении.
Кроме Кахетии, Месснер намерен посетить Сванетию, Тушетию и Казбеги.
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