Илия Второй отправил в подарок Мелании Трамп крест царицы Тамар

01.08.2017 18:24 Грузинский патриарх Илия Второй сегодня встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и его супругой Карен Пенс.



В ходе своего официального визита в Тбилиси американский вице-президент, несмотря на насыщенную повестку дня, решил побывать в Кафедарльном соборе Сиони, который расположен в исторической части Тбилиси, неподалеку от здания патриархии Грузии.



Католикос-Патриарх выразил желание лично встретить выскопоставленного гостя, — сообщили журналистам представители патриархии, отметив «уважительное внимание», которое американские высокопоставленные гости проявили во время осмотра собора.



Американский вице-президент и его супруга узнали об истории Сионского собора, который был основан в V веке, а также осмотрели и ознакомились с историей его уникальных икон. Кроме того, с разрешения патриарха гостям показали уникальный крест из виноградной лозы, который, по преданию, принадлежит Святой Нино – христианской просветительницы Грузии. Эта святыня хранится в Сиони и ее выносят на всеобщее обозрение только дважды в год. С благословления Илии Второго для американских гостей сделали исключение.



Кроме того, глава Грузинской православной церкви передал Майку и Карен Пенс личные подарки – золотой браслет с цитатой из псалма, а также золотой крест с драгоценными камнями – копия знаменитого креста с жемчугом, изумрудами и рубинами, принадлежавшего легендарной царице Тамар, правившей Грузией в XII веке.



Патриарх также попросил вице-президента отправить вместе с ним такие же подарки для президента Дональда Трампа и первой леди США Мелании Трамп. Вице-президент согласился выполнить его просьбу.



Следует отметить, что такой же крест в прошлом году грузинский патриарх подарил итальянской кинозвезде Софи Лорен.















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