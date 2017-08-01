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Илия Второй отправил в подарок Мелании Трамп крест царицы Тамар
01.08.2017 18:24
Грузинский патриарх Илия Второй сегодня встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и его супругой Карен Пенс.
В ходе своего официального визита в Тбилиси американский вице-президент, несмотря на насыщенную повестку дня, решил побывать в Кафедарльном соборе Сиони, который расположен в исторической части Тбилиси, неподалеку от здания патриархии Грузии.
Католикос-Патриарх выразил желание лично встретить выскопоставленного гостя, — сообщили журналистам представители патриархии, отметив «уважительное внимание», которое американские высокопоставленные гости проявили во время осмотра собора.
Американский вице-президент и его супруга узнали об истории Сионского собора, который был основан в V веке, а также осмотрели и ознакомились с историей его уникальных икон. Кроме того, с разрешения патриарха гостям показали уникальный крест из виноградной лозы, который, по преданию, принадлежит Святой Нино – христианской просветительницы Грузии. Эта святыня хранится в Сиони и ее выносят на всеобщее обозрение только дважды в год. С благословления Илии Второго для американских гостей сделали исключение.
Кроме того, глава Грузинской православной церкви передал Майку и Карен Пенс личные подарки – золотой браслет с цитатой из псалма, а также золотой крест с драгоценными камнями – копия знаменитого креста с жемчугом, изумрудами и рубинами, принадлежавшего легендарной царице Тамар, правившей Грузией в XII веке.
Патриарх также попросил вице-президента отправить вместе с ним такие же подарки для президента Дональда Трампа и первой леди США Мелании Трамп. Вице-президент согласился выполнить его просьбу.
Следует отметить, что такой же крест в прошлом году грузинский патриарх подарил итальянской кинозвезде Софи Лорен.
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