В Грузию впервые привезут Кубок НБА

06.08.2017 13:12



В Тбилиси 7-8 июля пройдут встречи поклонников и специалистов баскетбола с Пачулия, во время которых участники встреч смогут подойти к Кубку, пообщаться с капитаном сборной Грузии. Этот Кубок НБА будет показан также юным баскетболистам, обучающимся в Тбилиси "Академии Зазы Пачулия".



Между тем многие жители Тбилиси готовятся к приезду Пачулия. Несмотря на сильную жару и на то,что многие жители Тбилиси выехали на отдых(в горы, в села, на черноморские курорты, кто за рубеж), поклонники баскетбола поедут сегодня в аэропорт встречать выдающегося баскетболиста. Среди тех, кто будут встречать прилетающего из США (транзитом через Стамбул) Пачулия, будут также действующие спортсмены,ветераны баскетбола,представители общественных и спортивных организаций, министерства спорта и парламента страны. 7 июля вечером в Тбилиси состоится встреча общественности с выдающимся баскетболистом, она пройдет во Дворце спорта, построенном в 1961 году и вмещающем сейчас 10 тысяч зрителей (до 2005 года, до установления индивидуальных скамеек вмещал 14 тысяч зрителей).

С 8 июля Заза присоединится в Тбилиси к членам сборной Грузии, которая 6 августа вернется из Литвы. 4-5 августа на международном турнире в Клайпеде Грузия выиграла в полуфинале у Латвии -73:69, в финале у Литвы -81:70 и стала победителем турнира, в котором играла также Польша. В Тбилиси сборная Грузии вместе с Пачулия продолжит подготовку начинающемуся в конце августа Евробаскету-2017. Грузия играет в тель-авивской группе Евробаскета, где соперниками нашей команды будут сборные Израиля, Италии, Германии, Литвы и Украины.



11 и 13 августа в рамках подготовки к Евробаскету сборная Грузии проведет в Тбилиси два спарринг-матча со сборной Чехии, в них ожидается участие и Пачулия. Матчи пройдут в вышеназванном Дворце спорта,ожидается аншлаг.



Как уже сообщалось, в июне текущего года З.Пачулия в составе клуба "Голден Стэйт Уорриорз" завоевал звание чемпиона НБА- самой сильной баскетбольной лиги Планеты. Он стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА. В числе тех, кто тогда поздравил Зазу, были президент Грузии Георгий Маргвелашвили,премьер-министр страны Георгий Квирикашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе, видные деятели культуры и спорта, миллионы поклонников спорта-жители Грузии и других стран. Тогда в видеообращении Пачулия к жителям Грузии, записанном в США после того, как его команда обыграла в финале НБА "Кливленд Кавальерс", заявил:"Это незабываемый день в моей жизни, нет слов, чтобы передать ту радость, которую я испытываю, эту победу я посвятил родной Грузии". Пачулия, который в руках держал флаг родной страны, поблагодарил поклонников, отметив, что "рад тому, что порадовал всю Грузию".



Заза Пачулия родился в Тбилиси 10 февраля 1984 года. Его мама Марина Кодуа также была баскетболисткой, она играла за сборную Грузии. Первые шаги в баскетболе Заза сделал в Тбилиси, уже в детском возрасте он привлек внимание местных и зарубежных специалистов и поклонников. В 1999-2003 годах он играл за турецкий "Улькерспор" , стал чемпионом Турции, с 2003 года он выступает в НБА:один сезон играл в "Орландо Мэджик", затем в "Милуоки Бакс"(2004-2005,2013-2015), в "Атланта Хокс" (2005-2013), "Даллас Маверикс"(2015-2016 ), а в минувшем сезоне за "Голден Стэйт Уорриорз", в будущем сезоне он также будет играть за этот клуб, ставший чемпионом НБА.



Ранее в клубах НБА выступали грузинские баскетболисты Владимир Степания (в 1998-2004 гг) и Ника Цкитишвили (в 2002-2006 гг, он в последние годы играл в клубах Европы и Азии), два сезона в НБА (2012-2013, 2013-2014)провел Торнике Шенгелия, блестяще играющий сейчас за испанскую "Басконию" и сборную Грузии. Больше всех успехов в НБА из грузинских баскетболистов добился Заза Пачулия.

И еще: в клубах НБА ("Финикс Санз" в 2000—2003 гг, "Мемфис Гриззлис"в 2003—2007 гг и "Хьюстон Рокетс" в 2007 г)- успешно играл уроженец Грузии, а впоследствии игрок сборной Греции, участник ЧМ и ЧЕ Яковос Цакалидис.



Материал подготовил Тенгиз Пачкория

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На фото: З. Пачулия и Т.Пачкория.



Чемпион НБА 2017 года в составе клуба "Голден Стэйт Уорриорз" Заза Пачулия сегодня прибудет из США в Тбилиси и привезет сюда для показа поклонникам и специалистам баскетбола Кубок НБА-трофей победителя сильнейшей баскетбольной лиги Планеты. Об этом сообщило Общественное ТВ Грузии. 33-летний Пачулия вместе с Кубком НБА прибудет в Тбилиси, в международный аэропорт имени Шота Руставели 6 августа в 16.30 местного времени. Как стало известно от баскетболистов-друзей Пачулия, вместе с ним и Кубком НБА из США в Тбилиси прибудут также несколько человек, главная цель которых -"обеспечение безопасности Кубка НБА".В Тбилиси 7-8 июля пройдут встречи поклонников и специалистов баскетбола с Пачулия, во время которых участники встреч смогут подойти к Кубку, пообщаться с капитаном сборной Грузии. Этот Кубок НБА будет показан также юным баскетболистам, обучающимся в Тбилиси "Академии Зазы Пачулия".Между тем многие жители Тбилиси готовятся к приезду Пачулия. Несмотря на сильную жару и на то,что многие жители Тбилиси выехали на отдых(в горы, в села, на черноморские курорты, кто за рубеж), поклонники баскетбола поедут сегодня в аэропорт встречать выдающегося баскетболиста. Среди тех, кто будут встречать прилетающего из США (транзитом через Стамбул) Пачулия, будут также действующие спортсмены,ветераны баскетбола,представители общественных и спортивных организаций, министерства спорта и парламента страны. 7 июля вечером в Тбилиси состоится встреча общественности с выдающимся баскетболистом, она пройдет во Дворце спорта, построенном в 1961 году и вмещающем сейчас 10 тысяч зрителей (до 2005 года, до установления индивидуальных скамеек вмещал 14 тысяч зрителей).С 8 июля Заза присоединится в Тбилиси к членам сборной Грузии, которая 6 августа вернется из Литвы. 4-5 августа на международном турнире в Клайпеде Грузия выиграла в полуфинале у Латвии -73:69, в финале у Литвы -81:70 и стала победителем турнира, в котором играла также Польша. В Тбилиси сборная Грузии вместе с Пачулия продолжит подготовку начинающемуся в конце августа Евробаскету-2017. Грузия играет в тель-авивской группе Евробаскета, где соперниками нашей команды будут сборные Израиля, Италии, Германии, Литвы и Украины.11 и 13 августа в рамках подготовки к Евробаскету сборная Грузии проведет в Тбилиси два спарринг-матча со сборной Чехии, в них ожидается участие и Пачулия. Матчи пройдут в вышеназванном Дворце спорта,ожидается аншлаг.Как уже сообщалось, в июне текущего года З.Пачулия в составе клуба "Голден Стэйт Уорриорз" завоевал звание чемпиона НБА- самой сильной баскетбольной лиги Планеты. Он стал первым грузинским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА. В числе тех, кто тогда поздравил Зазу, были президент Грузии Георгий Маргвелашвили,премьер-министр страны Георгий Квирикашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе, видные деятели культуры и спорта, миллионы поклонников спорта-жители Грузии и других стран. Тогда в видеообращении Пачулия к жителям Грузии, записанном в США после того, как его команда обыграла в финале НБА "Кливленд Кавальерс", заявил:"Это незабываемый день в моей жизни, нет слов, чтобы передать ту радость, которую я испытываю, эту победу я посвятил родной Грузии". Пачулия, который в руках держал флаг родной страны, поблагодарил поклонников, отметив, что "рад тому, что порадовал всю Грузию".Заза Пачулия родился в Тбилиси 10 февраля 1984 года. Его мама Марина Кодуа также была баскетболисткой, она играла за сборную Грузии. Первые шаги в баскетболе Заза сделал в Тбилиси, уже в детском возрасте он привлек внимание местных и зарубежных специалистов и поклонников. В 1999-2003 годах он играл за турецкий "Улькерспор" , стал чемпионом Турции, с 2003 года он выступает в НБА:один сезон играл в "Орландо Мэджик", затем в "Милуоки Бакс"(2004-2005,2013-2015), в "Атланта Хокс" (2005-2013), "Даллас Маверикс"(2015-2016 ), а в минувшем сезоне за "Голден Стэйт Уорриорз", в будущем сезоне он также будет играть за этот клуб, ставший чемпионом НБА.Ранее в клубах НБА выступали грузинские баскетболисты Владимир Степания (в 1998-2004 гг) и Ника Цкитишвили (в 2002-2006 гг, он в последние годы играл в клубах Европы и Азии), два сезона в НБА (2012-2013, 2013-2014)провел Торнике Шенгелия, блестяще играющий сейчас за испанскую "Басконию" и сборную Грузии. Больше всех успехов в НБА из грузинских баскетболистов добился Заза Пачулия.И еще: в клубах НБА ("Финикс Санз" в 2000—2003 гг, "Мемфис Гриззлис"в 2003—2007 гг и "Хьюстон Рокетс" в 2007 г)- успешно играл уроженец Грузии, а впоследствии игрок сборной Греции, участник ЧМ и ЧЕ Яковос Цакалидис.Материал подготовил Тенгиз Пачкория===============================На фото: З. Пачулия и Т.Пачкория.











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