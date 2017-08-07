Молодые украинские переселенцы отдохнут в Грузии

07.08.2017 16:55 25 украинских внутренне перемещенных лиц в возрасте 18-25 лет с 7 по 11 августа будут отдыхать в «Лагере будущего» на озере Шаори вблизи г.. Ткибули региона Имерети (Западная Грузия).



Содействие в этом оказали Министерство временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины, Посольство Грузии в Украине, Министерство спорта и по делам молодежи Грузии, международный благотворительный фонд «Каритас Украины».



На отдых отправятся молодые переселенцы из Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.



Расходы на страховки и авиаперелет из Украины в Грузию и в обратном направлении взял на себя БФ «Каритас Украины», грузинской стороной покрываются расходы, связанные с трансфером от Тбилиси в лагерь и в обратном направлении, а также — проживание и питание во время пребывания молодежи в Грузии.















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