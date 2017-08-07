|
Молодые украинские переселенцы отдохнут в Грузии
07.08.2017 16:55
25 украинских внутренне перемещенных лиц в возрасте 18-25 лет с 7 по 11 августа будут отдыхать в «Лагере будущего» на озере Шаори вблизи г.. Ткибули региона Имерети (Западная Грузия).
Содействие в этом оказали Министерство временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины, Посольство Грузии в Украине, Министерство спорта и по делам молодежи Грузии, международный благотворительный фонд «Каритас Украины».
На отдых отправятся молодые переселенцы из Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.
Расходы на страховки и авиаперелет из Украины в Грузию и в обратном направлении взял на себя БФ «Каритас Украины», грузинской стороной покрываются расходы, связанные с трансфером от Тбилиси в лагерь и в обратном направлении, а также — проживание и питание во время пребывания молодежи в Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна