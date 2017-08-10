Скандал вокруг Gem Fest: Владельцы объектов покидают территорию с убытками

10.08.2017 12:11 Владельцы объектов, размещенных на музыкальном фестивале Анаклиа, покидают Gem Fest с убытками.



Арт-кафе "Хоум" один из тех баров и объектов питания, которые уходят с самого длительного фестиваля до его закрытия без прибыли, и с накопившимися налогами.



Недостаток туристов не единственная причина, из-за которой коммерческие объекты, размещенные на территории Gem Fest, вместо прибыли, считают ущерб. Главные обвинения звучат в адрес организатора фестиваля.



Часть закрывшихся объектов планирует начать правовую тяжбу против фестиваля, и передать материалы аудиту. Главным адресатом обвинений является организатор музыкального фестиваля Георгий Сигуа.



Тем временем, организатор фестиваля Георгий Сигуа напомнил недовольным вендорам из Македонии об еще неуплаченных суммах, предусмотренных договором.



Месячный фестиваль электронной музыки закроется 14 августа

















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