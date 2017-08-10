Святые мощи царицы Кетеван на 6 месяцев прибудут в Грузию

10.08.2017 15:35 Мощи царицы Кетеван, причисленной к лику святых Православной Церковью Грузии, на 6 месяцев вернутся в Грузию. Данная договоренность была достигнута в результате долгих переговоров между двумя странами.



Министерство культуры и охраны памятников, и Министерство иностранных дел Грузии с включенностью патриархии Грузии обеспечат транспортировку святых мощей царицы Кетеван в регионы Грузии, устройство выставок, и международных конференций, где будут рассмотрены вопросы, связанные с исследованием, и консервацией наследия, связанного с царицей Кетеван.



По информации Министерства культуры, помимо Национального музея, части мощей царицы Кетеван будут доставлены в храм Святой Троицы, и во все епархии по всей Грузии, и у всех верующих будет возможность для паломничества.



Примечательно, что Национальное агентство охраны культурного наследия профинансировало реставрацию панно головной комнаты монастыря Граса города Лиссабона, отображающего мученичество царицы Тамар.



Панно длиной 12 метров и высотой 3 метра исполнено в традиционном стиле португальского искусства синей краской на глазированных глиняных плитах. На нем изображены поездка царицы Кетеван в Иран, мученичество, и затем передача мощей святой царю Теймуразу августинскими монахами. На запланированной конференции будут присутствовать представители Португалии.



Согласно историческим источникам, царицу Кахетии Кетеван взяли в плен во время похода Шах-Аббаса в 1613 году. Царица отказалась менять религию, из-за чего в 1624 году ее мученически казнили в городе Ширазе.



Португальские миссионеры, очевидцы мученичества царицы, тайно вырыли останки, и перевезли в монастырь августинцев в Испахане. Позже миссионеры привезли части тела царицы Кетеван в Грузию. Они хранились в храме Алаверди до 1723 года, а затем исчезли. Кроме Грузии и России, святые мощи царицы Кетеван отвезли в монастырь Святого Августина в Гоа, а также в Ватикан, и Бельгию.



Монастырь в Гоа был уничтожен в начале 19-го века. В разное время научные экспедиции искали святые мощи царицы Кетеван в Индии.



В 2013 году журнал ARCHEOLOGY распространил заявление, согласно которому утверждал, что кости, обнаруженные в развалинах церкви, находящейся в Гоа, принадлежали царице Кетеван. По их информации, анализ ДНК костей руки, обнаруженной в каменном саркофаге, показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией, и имеют грузинское происхождение.



В результате длительных переговоров с индийской стороной было принято решение о временной доставке святых мощей царицы в Грузию.

















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