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Конкурс детского Евровидения 2017 года пройдет в тбилисском Олимпийском дворце
11.08.2017 12:16
Для принятия участия в конкурсе песни детского Евровидения 2017 года в Тбилиси приедут молодые звезды из 16 европейских стран. Мероприятие проводится 26 ноября.
Впервые в истории Евровидения заработает обновленная система голосования, что даст болельщикам возможность проголосовать за своего исполнителя в онлайн режиме.
Грузия, Тбилиси будет в центре особого внимания.
15-й по ряду конкурс детского Евровидения состоится 26 ноября в Олимпийском дворце Тбилиси. Сначала проведение конкурса планировалось во Дворце спорта Тбилиси, но позже решение изменилось. Олимпийский дворец Тбилиси очень удобный для делегаций, представителей СМИ, и болельщиков.
Правила голосования
В 2017 году есть значительные изменения в процедуре голосования - можно будет голосовать в онлайн режиме.
Процедура онлайн голосования начнется 24 ноября, и прекратится 26 ноября. У болельщиков будет возможность послушать на официальной веб-странице Евровидения все конкурсные песни, увидеть фрагменты конкурсных музыкальных номеров, минутные видеоролики репетиций участников, и сделать выбор.
29 ноября, в конце конкурсной части лайв-шоу процедура голосования возобновится на 15 минут.
Дополнительная информация о правиле голосования, и других деталях выяснится в ближайшие дни.
В песенном конкурсе детского Евровидения 2017 года участвует 16 стран.
Албания
Армения
Австралия
Беларусь
Кипр
Македония
Грузия
Ирландия
Италия
Мальта
Польша
Португалия
Россия
Сербия
Нидерланды
Украина
В жизни победителя песенного конкурса детского Евровидения 2017 года, Мариам Мамадашвили есть значительные продвижения и новшества. Она училась в Бродвейской академии методологии (Broadway Method Academy). Мариам пригласили в агентство Нью-Йорка Take 3 Talant. Успех Мариам хороший пример того, что победителя детского европейского фестиваля 2017 года ждут многие новшества впереди.
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