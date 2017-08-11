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В школах Грузии вводится бесплатное обучение футболу
11.08.2017 14:50
В сентябре текущего года более чем в 1000 школах учащиеся первых и вторых классов смогут бесплатно обучаться футболу, - об этом журналистам заявил президент Федерации футбола Грузии (ФФГ) Леван Кобиашвили.
По его информации, учителя спорта уже прошли переподготовку для работы в этом направлении.
Вместе с тем, по словам Кобиашвили, с 2018 года также начнет действовать программа развития детского футбола.
«В сентябре в первых и вторых классах более чем 1000 публичных школ дети смогут бесплатно обучаться футболу. Для этого была проведена переподготовка учителей спорта. К концу года планируется презентация еще одного, более крупного проекта, чтобы в более старшем возрасте поощрялся детский футбол. Этот проект начнет действовать с 2018 года», - заявил Кобиашвили.
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