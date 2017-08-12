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Мобильные группы будут обучать армян Джавахети грузинскому языку


12.08.2017   19:43
Жителей города Ахалкалаки, а также других населенных пунктов региона Джавахети (Грузия), где в основном проживают этнические армяне, начали обучать грузинскому языку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования и науки Грузии, передает «Sputnik-Грузия».

Обучением займется государственная школа администрирования имени Зураба Жвания по инициативе Армянской Апостольской церкви в Ахалкалаки.

Заместитель министра образования и науки Грузии Лия Гигаури сообщила, что школа имени Жвания подготовила 130 мобильных групп в Джавахети, чтобы они оказались в местах, где есть потребность в изучении грузинского языка, и предоставили образовательный сервис всем заинтересованным лицам.

В Ахалкалаки, где армяне составляют 85% населения, многие владеют государственным языком лишь на бытовом уровне. Это мешает им интегрироваться в грузинское общество и стать полноценными гражданами своей страны. Эксперты уверены, что благодаря новым курсам ситуация радикально изменится. Согласно всеобщей переписи населения, которую провели в ноябре 2014 года, в Грузии проживает около168,1 тысяч армян.






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