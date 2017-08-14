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Узкоколейка Боржоми-Бакуриани объявлена памятником культурного наследия Грузии


14.08.2017   17:25
Старинной узкоколейной железной дороге, связывающей город Боржоми и соседний зимний курорт Бакуриани, присвоен статус памятника культурного наследия Грузии.

Соответствующее решение принято по указу директора Национального агентства защиты культурного наследия страны Николоза Антидзе.

Железная дорога Боржоми-Бакуриани была построена в конце XIX века специально для подвоза отдыхающих к минеральным источникам. В 1897 году из Англии привезли первый паровоз, а постоянное движение наладили в 1902 году. Тогда же построили депо и станции.

До сегодняшнего дня по узкоколейке ходят локомотивы с прицепными вагончиками, которые в народе называют «кукушками».

На своем пути «кукушка» проходит по мосту, который создан по проекту автора «Эйфелевой башни». Мост был заказан у инженера Гюстава Эйфеля братом российского императора Николая II — князем Михаилом Романовым. Строительство моста началось в 1897 году на реке Цемисцкали. Монтаж на месте осуществлялся под руководством конструктора Бессариона Кебурия и завершился в 1902 году. Мост в Боржоми и сегодня называют «Эйфелевым».

Как пояснили в агентстве защиты культурного наследия, особый статус был присвоен узкоколейке, как памятнику индустриального наследия Грузии.

«Железнодорожный комплекс Боржоми-Бакуриани является важнейшей и неотъемлемой частью грузинской истории. Сам по себе он отражает начало процесса развития промышленной инфраструктуры Грузии в начале 20-го века. Кроме того, это одна из первых узкоколейных железнодорожных линий в Грузии и один из первых инженерно-технологических комплексов, который функционирует и сегодня», — говорится в сообщении ведомства.

В агентстве также отмечают, что, наделив объект статусом памятника, ведомство взяло на себя обязательства по реабилитации железной дороги и укрепления его инженерной части.

Боржоми и Бакуриани связывает 38-километровая трасса c редкой шириной колеи в 900 мм. Из-за частых спусков и подъемов поездка занимает 2,5 часа — это гораздо медленнее, чем на автомобиле, зато интереснее. Железная дорога проходит через горы. Пассажирам «кукушки» открываются необыкновенные виды Боржомского ущелья.

В декабре прошлого года на узкоколейной железной дороге был запущен обновленный поезд. Реставрацию «кукушки» проводила «Грузинская железная дорога», на работы было потрачено более 290 тысяч долларов.

"Новости-Грузия"





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