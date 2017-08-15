В Кутаиси потребовали отменить концерт Лепса и Гвердцители

15.08.2017 21:25 Кутаисская неправительственная организация «Европа - наш дом» потребовала отменить намеченные на сентябрь в этом городе концерты «пророссийских» артистов грузинского происхождения Григория Лепса и Тамары Гвердцители, передает "Взгляд".



«Эти люди приближены к первому лицу России, а Россия - враг Грузии», - заявили во вторник в этой организации на предупредительной акции.



Представитель организации Гия Гокадзе напомнил, что Лепс и Гвердцители несколько лет назад выступали на Дне независимости России на Красной площади в Москве и исполняли гимн России.



Таким образом, по его словам, «они - пособники пропаганды России».



«Российским певцам нет места в Кутаиси и вообще в Грузии пока до конца не прояснятся отношения двух стран», - сказал Гокадзе.



Он предложил другим НПО или партиям присоединиться к акциям протеста против приезда этих артистов.



В последнее время представители российского шоу-бизнеса спокойно выступают в Грузии. На днях Вахтанг Кикабидзе сказал, что многие его коллеги из России хотят приехать в Грузию. Среди тех, кто обсуждал с ним такую возможность, он называл Лепса, Сосо Павлиашвили, Льва Лещенко. Сам же Кикабидзе продолжает отказываться от гастролей в России в знак протеста против оккупации Россией Абхазии и Цхинвалського региона Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

