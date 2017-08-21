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Протестующие железнодорожники требуют отставки руководителей ГЖД


21.08.2017   15:29
Протест железнодорожников продолжается, сегодня уже голодают 11 участников акции. По словам голодающих, если департамент железной дороги не удовлетворит их требования, к акции присоединятся сотрудники железной дороги из разных городов страны.

Требования железнодорожников, объявивших голодовку, не изменились, это отставка начальников связей с общественностью, и службы инфраструктуры компании, и восстановление своих трудовых прав.

"Главное требование, чтобы нас вернули на занимаемые должности восточных путей, и чтобы подали в отставку Дачи Цагурия и Акакий Хорава из-за своего цинизма, и пренебрежения этих людей" - заявил сотрудник "ЖД Грузии" Уча Гвтисиашвили.

Член нового профсоюза железнодорожников Грузии Давид Вашакидзе заявил, что руководство ЖД проводит неправильную политику. По его же словам, ротация сотрудников железной дороги происходит совершенно не осмысленно.

"Они не хотят признать, что разрушают железную дорогу, и говорят, что осуществляют реорганизацию. Можете перепроверить, они перевели несколько человек из Марнеули в Тбилиси, а из Тбилиси отправили людей в Марнеули, и назвали это реорганизацией. Лично я являюсь жертвой этого мероприятия, и по сегодняшний день у меня дело в суде"- заявил член совета новых профсоюзов железнодорожников Грузии Давид Вашакидзе.









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