Концерты Элтона Джона в Грузии в этом году не состоятся

08.09.2017 10:43 Отложены запланированные в Грузии концерты британского рок-музыканта, певца и композитора Элтона Джона и его бэнда.



По информации «IPN», решение о переносе концертов, запланированных 16 и 17 сентября на «Блек си арене» в Шекветили, уже принято. В этом году концерты Элтона Джона в Грузии уже не состоятся.



Информация о переносе запланированных на сентябрь концертов распространялась в течение последних нескольких дней, причиной называлась операция на руке, проведенная одному из членов группы Элтона Джона – Стиву Джонсону. Однако информацию в «Истерн промоушен» до сих пор не подтвердили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

