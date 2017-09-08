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Концерты Элтона Джона в Грузии в этом году не состоятся
08.09.2017 10:43
Отложены запланированные в Грузии концерты британского рок-музыканта, певца и композитора Элтона Джона и его бэнда.
По информации «IPN», решение о переносе концертов, запланированных 16 и 17 сентября на «Блек си арене» в Шекветили, уже принято. В этом году концерты Элтона Джона в Грузии уже не состоятся.
Информация о переносе запланированных на сентябрь концертов распространялась в течение последних нескольких дней, причиной называлась операция на руке, проведенная одному из членов группы Элтона Джона – Стиву Джонсону. Однако информацию в «Истерн промоушен» до сих пор не подтвердили.
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