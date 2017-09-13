Грузинские азербайджанцы провели акцию протеста в связи с событиями в Мьянме

13.09.2017 15:01 Грузинские азербайджанцы провели перед зданием парламента в Тбилиси акцию протеста в связи с массовыми убийствами мусульман в Мьянме.



Председатель Верховного религиозного управления мусульман Грузии Сеид Миртаги Мусеви призвал прекратить насилие против Мусульман в Мьянме, привлечь внимание международной общественности к этой трагедии.



К акции присоединились граждане и религиозные деятели и районов Марнецли и Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы. Участники акции скандировали лозунг «Нет геноциду мусульман в Мьянме».



Также к акции присоединился епископ евангелистско-баптистской церкви Малхаз Сонгулашвили. Он резко осудил события в Мьянме.



По итогам акции была принята резолюция.



Документ будет представлен в представительство ОНН в Грузии.















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