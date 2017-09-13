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Грузинские азербайджанцы провели акцию протеста в связи с событиями в Мьянме
13.09.2017 15:01
Грузинские азербайджанцы провели перед зданием парламента в Тбилиси акцию протеста в связи с массовыми убийствами мусульман в Мьянме.
Председатель Верховного религиозного управления мусульман Грузии Сеид Миртаги Мусеви призвал прекратить насилие против Мусульман в Мьянме, привлечь внимание международной общественности к этой трагедии.
К акции присоединились граждане и религиозные деятели и районов Марнецли и Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы. Участники акции скандировали лозунг «Нет геноциду мусульман в Мьянме».
Также к акции присоединился епископ евангелистско-баптистской церкви Малхаз Сонгулашвили. Он резко осудил события в Мьянме.
По итогам акции была принята резолюция.
Документ будет представлен в представительство ОНН в Грузии.
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