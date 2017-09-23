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В Грузию доставлены святые мощи святой Великомученицы царицы Кетеван
23.09.2017 22:01
В Грузию доставлены святые мощи святой Великомученицы царицы Кетеван. В Тбилисском аэропорту их встретили Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II, духовные лица и прихожане различных церквей.
До этого патриарх отслужил молебен. Святыня будет находиться в Грузии около 6 месяцев.
Завтра святые мощи будут выставлены в ходе службы в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II проведет в соборе Пресвятой Троицы праздничную службу, около 11:00 туда из музея будут доставлены святые мощи Великомученицы Кетеван. У верующих будет возможность поклониться святыне.
25 сентября в 13:00 ковчег с мощами перевезут в Кахетию, в кафедральный собор Алаверди, где 26 сентября они будут находиться в день поминовения Кетеван – 26 сентября. Затем святые мощи будут выставлены и в других епархиях.
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