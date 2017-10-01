Вратарь ФК «Зугдиди» скончался во время разминки перед матчем

01.10.2017 19:49 Вратарь грузинского футбольного клуба «Зугдиди», 31-летний Шота Маминашвили в воскресенье потерял сознание во время разминки перед матчем, после чего скончался в больнице, куда он был доставлен со стадиона, сообщают грузинские СМИ.



По их информации, в связи с трагическим случаем был отменен матч между футбольными клубами "Зугдиди" и "Вит Джорджиа", который должен был состояться в воскресенье во Мцхете.



Как отмечают СМИ, Маминашвили большую часть своей карьеры провел в составе батумского "Динамо", а к клубу "Зугдиди" присоединился перед началом текущего сезона.



Вратарь также выступал в разные годы за грузинские футбольные клубы "Мачахела" и "Шукура".



в связи с трагическим случаем был отменен матч между футбольными клубами "Зугдиди" и "Вит Джорджиа", который должен был проходить во Мцхете.



Маминашвили большую часть своей карьеры провел в составе батумского "Динамо", а к клубу "Зугдиди" присоединился перед началом текущего сезона.



Вратарь выступал в разные годы за грузинские футбольные клубы "Мачахела" и "Шукура".















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