«Тбилисоба 2017» - программа

03.10.2017 10:42 Тбилисоба — традиционный праздник, когда в столицу Грузии съезжаются гости из регионов, чтобы отпраздновать окончание сбора урожая, в этом году пройдет 7 и 8 октября.

Основные праздничные мероприятия запланированы в историческом центре столицы — на «Новом Тифлисе», парке Рике, площади Европы и в ущелье Легвтахеви.



В 2017 году «Тбилисоба» отметят в 38-й раз. Впервые день города провели в октябре 1979 года. Инициатором проведения праздника является известный грузинский путешественник, краевед и журналист Гванджи Мания. В период экономического и политического кризиса в Грузии — с 1989 по 1994 годы, праздник не проводили. С 1995 года «Тбилисоба» возобновили, и на сегодня праздник пользуется большой популярностью у туристов.



Официальная программа мероприятий

7 октября



12:00 – 20:00 – Павильоны городов-партнеров побратимов Тбилиси (парк Рике/площадь Европы)



12:00 – 18:00 – Автошоу, выставка-продажа антикварных и новых автомобилей (мост Метехи)



12:00 – 19:00 – Развлекательные мероприятия для детей: рисование, лепка, разрисовывание лиц, караоке, веселые соревнования (парк Рике/амфитеатр)



12:00 – 19:00 – Спортивные мероприятия: регби, пейнтбол, полевой футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, нарды, шашки, грузинская борьба, показательное представление грузинского боевого искусства «Шавпароснеби» и шоу паркура (парк Рике)



12:00 – 19:00 – Детские развлекательные мероприятия: путешествие Маленького принца, уголок рисования, детская археология, детская кулинария, викторина для детей (район «Новый Тифлис», проспект Агмашенебели)



12:00 – 19:00 – Фестиваль воздушных змеев: выставка воздушных змеев разных форм и размеров, мастер-классы для детей (парк Рике)



12:00 – 22:00 – Фестиваль вина: дегустация различных сортов грузинского вина, выставка-продажа вина (парк Рике)



12:00 – 22:00 – Дары осени: дегустация грузинской сельскохозяйственной продукции и лакомств, выставка-продажа (парк Рике)



12:00 – 22:00 – Кулинарный фестиваль: кухня Грузии и других стран (парк Рике/терасса «Буда Бара»)



12:00 – 20:00 – Механический сон: костюмированное шествие/перформанс с участием актеров и музыкантов (район «Новый Тифлис», проспект Агмашенебели)



12:00 – 21:00 – Экспозиция грузинских марок (район «Новый Тифлис», проспект Агмашенебели)



12:00 – 22:00 – Кондитерский фестиваль: выставка-продажа кондитерской продукции, перформанс известных шеф-поваров (район «Новый Тифлис», проспект Агмашенебели)



11:00 – 19:00 – «Тбилисские мастерские»: выставка экспонатов Государственного музея народного и прикладного искусства (сад Ильи)



13:00 – 13:45 – Представление белорусских народных, бальных и вокальных ансамблей (парк Рике)



14:00 – 19:00 – Дневные концерты (парк Рике/площадь Европы):



14:00 – мастер-класс по грузинскому танцу Теи Дарчия;



15:30 – смешанная хореографическая шоу-программа: танцы народов мира и бальные танцы, три инклюзивных номера и танцы из мюзиклов. Смешанная программа будет состоятся из 15 номеров — Elene.B, Верки Джаджанидзе и Георгия Сутидзе, а также с участие трех лиц с ОВЗ;



18:00 – 19:00 – «Милонга» (вечер танго)



16:00 – 17:00 – Награждения «Заботящегося о Тбилиси» (Дворец учащейся молодежи)



18:00 – 19:00 – Концерт группы «SvanSikh» (район «Новый Тифлис», проспект Агмашенебели)



19:00 – 23:00 – Электронная музыка: DJ Sumo; DJ Third soul (район «Новый Тифлис», проспект Агмашенебели)



20:00 – 20:30 – Совместное представление современного балета камерной труппы имени Алексидзе и ансамбля Русудан Мейпариани (район «Новый Тифлис», проспект Агмашенебели)



20:30 – 21:50 – «Тбилисский двор» — здесь поется сердцу, певица Лиза Багратиони (улица Рима №4)



20:00 – 21:00 – Выступление концертного оркестра Тбилисской мэрии «Биг Бэнд» (парк Рике/площадь Европы)



8 октября



12:00 – 20:00 – Павильоны городов-партнеров побратимов Тбилиси (парк Рике/площадь Европы)



12:00 – 18:00 – Автошоу, выставка-продажа антикварных и новых автомобилей (мост Метехи)



12:00 – 19:00 – Развлекательные мероприятия для детей: рисование, лепка, разрисовывание лиц, караоке, веселые соревнования (парк Рике/амфитеатр)



12:00 – 19:00 – Спортивные мероприятия: регби, пейнтбол, полевой футбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, нарды, шашки, грузинская борьба, показательное представление грузинского боевого искусства «Шавпароснеби» и шоу паркура (парк Рике)



12:00 – 19:00 – Детские развлекательные мероприятия: путешествие Маленького принца, уголок рисования, детская археология, детская кулинария, викторина для детей (район «Новый Тифлис», проспект Агмашенебели)



12:00 – 19:00 – Фестиваль воздушных змеев: выставка воздушных змеев разных форм и размеров, мастер-классы для детей (парк Рике)



12:00 – 22:00 – Фестиваль вина: дегустация различных сортов грузинского вина, выставка-продажа вина (парк Рике)



12:00 – 22:00 – Дары осени: дегустация грузинской сельскохозяйственной продукции и лакомств, выставка-продажа (парк Рике)



12:00 – 22:00 – Кулинарный фестиваль: кухня Грузии и других стран (парк Рике/терасса «Буда Бара»)



12:00 – 21:00 – Механический сон: костюмированное шествие/перформанс с участием актеров и музыкантов (район «Новый Тифлис», проспект Д.Агмашенебели)



12:00 – 21:00 – Экспозиция грузинских марок (район «Новый Тифлис», проспект Агмашенебели)



12:00 – 22:00 – Кондитерский фестиваль: выставка-продажа кондитерской продукции, перформанс известных шеф-поваров (район «Новый Тифлис», проспект Д.Агмашенебели)



11:00 – 18:00 – Фестиваль фруктов: будут представлены венки, созданные с элементами фруктов, фруктовые декорации, цветы. Различные компании представят фруктовые коктейли, соки, варенья и другое (улица Сиони)



11:00 – 18:00 – Выставка цветов – растений, букетов цветов, ярмарка картин и изделий ручной работы, созданных современными мастерами (сад Ильи)



13:00 – 14:00 – Совместный концерт оркестра вооруженных сил Грузии и оркестра сухопутных войск Германии (парк Рике/площадь Европы)



14:00 – 19:00 – Дневные концерты (парк Рике/площадь Европы):



14:00 – мастер-класс по грузинскому танцу Теи Дарчия;



15:30 – смешанная хореографическая шоу-программа: танцы народов мира и бальные танцы, три инклюзивных номера и танцы из мюзиклов. Смешанная программа будет состоятся из 15 номеров — Elene.B, Верки Джаджанидзе и Георгия Сутидзе, а также с участие трех лиц с ОВЗ;



18:00 – 19:00 – «Милонга» (вечер танго)



18:00 – 20:00 – Концерт группы Goofy Land (район «Новый Тифлис», проспект Д.Агмашенебели)



18:00 – 20:30 – Совместное представление современного балета камерной труппы им.Г.Алексидзе и ансамбля Русудан Мейпариани (район «Новый Тифлис», проспект Д.Агмашенебели)



20:00 – 23:00 – Электронная музыка: DJ Ericsson (район «Новый Тифлис», проспект Д.Агмашенебели)



20:30 – 22:00 – Награждение лауреатов звания «Почетного гражданина Тбилиси» и праздничный концерт: музыка городского жанра, композиции из музыкальных фильмов и спектаклей (Легвтахеви).















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