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ФФГ не разглашает информацию, во сколько обошелся матч «всех звезд» в Тбилиси
04.10.2017 19:45
Федерация футбола Грузии не разглашает информацию о том, во сколько обошелся футбольный матч с участием "всех звезд", прошедший в Тбилиси 29 сентября на "Динамо-Арене". ФФГ сообщает лишь то, что путем продажи билетов было собрано 300 тысяч лари, которые полностью будут перечислены в фонд восстановления Боржмоского леса.
По данным Федерации, приглашение футболистов, их размещение и организация игры была проспонсирована полностью частными спонсорами, хотя полный объем этих контрактов в ФФГ отказались разглашать.
Спонсорами матча выступили: "ВТБ банк", пиво "Аиси", "Тегета Моторс", строительная компания "Эм-квадрат", SOCAR и "Боржоми".
По оценкам неправительственной организации ISFED, участие в этом мачте кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе представляло противозаконную предвыборную агитацию.
Следует отметить, что итальянские участники тбилисского мачта намерены сыграть в Грозном 7 октября в матче, посвященном дню рождения президента России Владимира Путина. Матч будет называться "Команда Кадырова против легенд сборной Италии".
Федерация футбола Грузии 2 сентября также провела благотворительный матч, в котором встречались сборные Грузии и Ирландии. Сбор с этого матча составил 103 тысячи лари. Таким образом, ФФГ перечислила в фонд восстановления Боржомского леса 403 тысячи лари.
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