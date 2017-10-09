В Грузии уже два года не рождались малыши с ВИЧ-инфекцией

09.10.2017 17:59 За последние два года в Грузии не зафиксировано ни одного случая рождения малышей с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Научно-практический центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии.

Таким образом, в стране выполнена элиминация передачи ВИЧ инфекции/СПИД от матери к ребенку, — отмечают специалисты центра.



Сотрудники центра также подчеркивают, что подход Всемирной организации здравоохранения к данному вопросу смягчен. В частности, по индикатору ВОЗ, передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку на сто тысяч живорожденных детей должна быть 50 или меньше.



«В Грузии последние десять лет ни в одном отдельно взятом году, число новорожденных с ВИЧ не составляло более четырех, а последние два года вообще не родился ни один инфицированный новорожденный. Соответственно, этот индикатор полностью выполнен», — сообщает центр.



С 2007 года триста беременных женщин с ВИЧ прошли обследование и лечение по государственной программе. В результате они не родили ни одного инфицированного ребенка и все дети, до сих пор, здоровые, отметили в центре.



На сегодняшний день в Грузии всех беременных бесплатно обследуют на наличие ВИЧ. В центре подчеркнули, что охват в этом плане по стране практически стопроцентный и все беременные сдают анализ на ВИЧ.



«В течение десятков лет между сотрудниками центра и инфицированных ВИЧ/СПИД сформировались особенные отношения. ВИЧ-инфицированный для нас не только пациент, он — близкий человек, член нашей семьи. Между нами большое тепло и любовь», — отмечают в центре.

Грузия является одной из первых в мире стран и единственной в Восточной Европе, где все ВИЧ-инфицированные, в том числе и беременные, проходят бесплатное лечение. В результате показатель спасения больных данным заболеванием один из самых высоких в мире.



В Грузии люди, больные ВИЧ, не только живут долго, но и полноценно интегрированы в ежедневной жизни. Они женятся, рожают здоровых детей и живут счастливо, подчеркивают в центре.



В Грузии с начала 2017 года выявлено 433 новых случая ВИЧ-инфекции. По данным на 18 сентября, в Грузии зарегистрированы 6 тысяч 564 ВИЧ-инфицированных, из них 4 тысячи 890 мужчины и 1 тысяча 674 женщины.



В 2016 году в Грузии было 719 новых случаев ВИЧ-инфекции.



Первый случай ВИЧ-инфицирования в Грузии был зафиксирован в 1989 году.



Больше всего случаев зафиксировано в Тбилиси (2 тысячи 146). Затем следуют регионы Семегрело, Имерети, Аджария и другие. Возраст большинства пациентов колеблется от 29 до 40 лет.



Основными причинами заражения ВИЧ-инфекцией в Грузии остаются употребление наркотиков инъекционным путем и половые контакты.



С 2018 года лечение ВИЧ-инфицированных жителей Грузии полностью будет финансировать государство. Пока этим занимается Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.



ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, поражающего иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только в организме человека. Вирус постепенно разрушает иммунную систему, снижается сопротивляемость организма к инфекциям. В определенный момент сопротивляемость организма становится настолько низкой, что у человека могут развиться такие инфекционные болезни, которыми другие люди практически не болеют или болеют крайне редко.



"Новости-Грузия"











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