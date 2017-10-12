Семья Афгана Мухтарлы покинула Грузию, и переехала жить в Европу

12.10.2017 11:27 Супруга Афгана Мухтарлы, похищенного из Грузии в Азербайджан, журналистка Лейла Мустафаева со своим малолетним ребенком покинула Грузию, и отправилась жить в одну из европейских стран.



Информацию подтвердил "Табуле" ее адвокат. Однако на данном этапе Арчил Чопикашвили не говорит о причинах. По его словам, в связи с этим "Дом по правам человека", защищающий права Мустафаевой, сделает заявление через несколько дней.



Лейла Мустафаева несколько раз заявляла, что за ней, и за азербайджанским активистом Дашгином Агаларлы идет слежка. Она обратилась в прокуратуру с требованием провести соответствующее расследование, но Мустафаева и ее адвокат обвинили правоохранительные органы в бездействии.



Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы исчез из Тбилиси 29 мая. Позже стало известно, что он был в заключении в Азербайджане, однако его паспорт был у его жены в Тбилиси. Азербайджанская полиция предъявила Мухтарлы обвинение по трем статьям: сопротивление правоохранителям, незаконное пересечение границы, и контрабанды. Суд определил ему трехмесячное предварительное заключение, а апелляционный суд Баку оставил решение в силе.



Позже Мухтарлы заявил, что его из Тбилиси похитили люди, одетые в форму криминальной полиции.



Европейский суд по правам человека уже рассматривает дело Афгана Мухтарлы и Лейлы Мустафаевой против Грузии и Азербайджана. Суд придал делу приоритет. По словам Чопикашвили, в отношении азербайджанских журналистов были нарушены как минимум 10 статей Конвенции по правам человека.



















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