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Сборная Грузии по футболу потеряла места в рейтинге ФИФА


16.10.2017   19:17
Национальная команда Грузии по футболу опустилась на четыре строчки и занимает 107 позицию в обновленном рейтинге ФИФА/Кока-Кола.

В активе сборной Грузии 306 очков, и с этим показателем команда расположилась между Нигером и Сент Китс и Невис.

Регресс подопечных Владимира Вайсса связан с неудачно проведенными заключительными отборочными матчами чемпионата Мира-2018 в группе "D". 6 октября в Тбилиси сборная Грузии проиграла Уэльсу 0:1, а три дня спустя с таким же счетом уступила Сербии в Белграде.

Что касается тройки лидеров рейтинга ФИФА, то в ней изменений не произошло. На первом месте вновь сборная Германии, за которой следуют Бразилия и Португалия.

Первая десятка рейтинга ФИФА/Кока-Кола:

1. Германия
2. Бразилия
3. Португалия
4. Аргентина
5. Бельгия
6. Польша
7. Франция
8. Испания
9. Чили
10. Перу

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым месяцем первую десятку покинули Швейцария и Колумбия. В свою очередь сборная Перу, сумевшая пробиться в стыковые матчи из южноамериканской зоны, впервые за долгое время попала в топ-10.

На данный момент определились 23 команды, которые примут участие в чемпионате Мира-2018 в России. Остальные девять участников "мундиаля" станут известны в ноябре, после того, как завершатся стыковые матчи.






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