Сборная Грузии по футболу потеряла места в рейтинге ФИФА

16.10.2017 19:17 Национальная команда Грузии по футболу опустилась на четыре строчки и занимает 107 позицию в обновленном рейтинге ФИФА/Кока-Кола.



В активе сборной Грузии 306 очков, и с этим показателем команда расположилась между Нигером и Сент Китс и Невис.



Регресс подопечных Владимира Вайсса связан с неудачно проведенными заключительными отборочными матчами чемпионата Мира-2018 в группе "D". 6 октября в Тбилиси сборная Грузии проиграла Уэльсу 0:1, а три дня спустя с таким же счетом уступила Сербии в Белграде.



Что касается тройки лидеров рейтинга ФИФА, то в ней изменений не произошло. На первом месте вновь сборная Германии, за которой следуют Бразилия и Португалия.



Первая десятка рейтинга ФИФА/Кока-Кола:



1. Германия

2. Бразилия

3. Португалия

4. Аргентина

5. Бельгия

6. Польша

7. Франция

8. Испания

9. Чили

10. Перу



Стоит отметить, что по сравнению с прошлым месяцем первую десятку покинули Швейцария и Колумбия. В свою очередь сборная Перу, сумевшая пробиться в стыковые матчи из южноамериканской зоны, впервые за долгое время попала в топ-10.



На данный момент определились 23 команды, которые примут участие в чемпионате Мира-2018 в России. Остальные девять участников "мундиаля" станут известны в ноябре, после того, как завершатся стыковые матчи.















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