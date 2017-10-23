В Тбилиси состоится 20-ый, юбилейный фестиваль джаза

23.10.2017 13:34 2-5 ноября в Тбилиси состоится 20-й по счету, юбилейный фестиваль джаза. Традиционно тбилисский концертный зал примет в гостях признанных в мире музыкантов. Наряду с концертами программа фестиваля учитывает мастер-классы известных исполнителей джаза для грузинских студентов.



2 ноября тбилисский юбилейный фестиваль джаза откроет исполнитель джаза и соули, легендарная американская группа TOWER OF POWER.



4 ноября признанный в мире саксофонист Джо Ловано проведет мастер-класс для грузинских студентов в тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. В тот же день музыкант вместе со своим квартетом предстанет перед зрителями с концертом.



В последний день тбилисского юбилейного фестиваля джаза состоится концерт молодого грузинского исполнителя джаза Папуны Шарикадзе вместе со своим трио, у которого будет специальный гость - признанный в мире басист Эдди Гомес. В этот же день состоится концерт легендарного Стенли Кларка и его бэнда. Следует отметить, что постоянным членом бэнда Стенли Кларка уже несколько лет является грузинский исполнитель джаза Бека Гочиашвили. До начала концерта в фойе тбилисского концертного зала состоится выставка картин молодого грузинского художника Ираклия Чиковани, созданных на тематику джаза под названием "Джаз-эксперимент".



Первый джаз-фестиваль Тбилиси принял еще в 1978 году. Грузия была одной из первой среди бывших советских стран, где была заложена основа масштабному фестивалю подобного рода, и с тех пор по сегодняшний день Тбилиси остается неизменным местом сбора исполнителей джаза мирового уровня.



Второй по ряду фестиваль в Тбилиси состоялся в 1986, а третий в 1989 году. Далее до 2000 года тбилисский фестиваль джаза не проводился, однако компания "Истерн Промоушн" предложила любителям джаза альтернативные музыкальные вечера, в разное время в Тбилиси гостили Рей Чарльз, Джеймс Браун, "Манхеттен Трансфер", и другие. C 2000 года тбилисский международный фестиваль джаза вновь был восстановлен, и продолжается по сегодняшний день. С 2000 года фестиваль не проводился единственный раз в 2008 году, причиной чего стала августовская война.

















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