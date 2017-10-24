Грузинской церкви передали храм в Брюсселе

24.10.2017 17:24 Епархии Бельгии и Голландии Грузинской православной церкви передали храм в Брюсселе.



Сегодня состоялась инаугурация нового кафедрального храма. Вместе с грузинскими архиереями высокие иерархи и священнослужители находящихся в юрисдикции автокефальных церквей, представленных в странах Бенилюкса, вознесли торжественную службу.



В храме будет служить епископ Бельгии и Голландии Доситеос (Богверадзе).



На торжественной службе присутствовали грузины, проживающие в Бельгии и Голландии, и посол Грузии Александр Маисурадзе.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

