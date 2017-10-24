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Грузинской церкви передали храм в Брюсселе


24.10.2017   17:24
Епархии Бельгии и Голландии Грузинской православной церкви передали храм в Брюсселе.

Сегодня состоялась инаугурация нового кафедрального храма. Вместе с грузинскими архиереями высокие иерархи и священнослужители находящихся в юрисдикции автокефальных церквей, представленных в странах Бенилюкса, вознесли торжественную службу.

В храме будет служить епископ Бельгии и Голландии Доситеос (Богверадзе).

На торжественной службе присутствовали грузины, проживающие в Бельгии и Голландии, и посол Грузии Александр Маисурадзе.








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