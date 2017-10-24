Тендеры ОВГ на 400 тыс лари выиграла компания сына Иванишвили

24.10.2017 19:49 "Общественный вещатель", который финансируется из бюджета, путем двух разных тендеров платит компании Беры Иванишвили, сына бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, до 372 011 лари.



Согласно тендеру, закончившемуся 23 октября, "Общественный вещатель" арендует у компании Беры Иванишвили освещение за 346 098 лари. Вещателю нужно освещение для передачи "Актуальная тема на I канале вместе с Макай Цинцадзе".



До работы в "ОВ" Мака Цинцадзе была ведущей GDS, являющейся собственностью Иванишвили. Бывший продюсер передачи Иванишвили "20/30" Василь Маглаперидзе став генеральным директором "Общественного вещателя" перевел на работу на канал Цинцадзе вместе с другими 30 журналистами GDS.



"Общественный вещатель" арендует освещение для передачи Цинцадзе на девять месяцев, тендер выиграла компания Беры Иванишвили "Силк Фактор Студио", и в настоящем идет подготовка договора.



По тендерным условиям предположительная сумма, которую надо заплатить в 2017 году, составляет 76 910 лари, а предположительная сумма оплаты в 2018 году определяется на 269 188 лари.



Владельцем 100% доли "Силк Фактор Студио" является сын основателя правящей партии, и бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, Бера Иванишвили, а директор компании режиссер Гога Хаиндрава, который по заказу GDS Иванишвили снял фильм о Михеиле Саакашвили "Герократия". Компания "Силк Фактор Студио" основана 15 февраля 2017 года.



С этой компанией в сентябре "ОВ" оформил еще один контракт, подразумевающий аренду генератора, силового кабеля, и распределителя электричества за 25 913 лари.



Согласно данному договору, эта техника требовалась "Общественному вещателю" для осуществления мероприятий в связи с выборами местного самоуправления.



В частности в предвыборный период на "ОВ" шла передача "Самоуправление 2017", в которой кандидаты, участвующие в выборах местного самоуправления, знакомили избирателей со своими программами. Передача проводилась в разных городах Грузии.



По промежуточному отчету медиа мониторинга телевизионных ток-шоу, осуществленному Хартией журналистской этики Грузии по финансированию Евросоюза и UNDP, ведущая данной передачи не задавала критических и глубинных вопросов, и между участниками не проводились дебаты, несмотря на то, что это была декларированная цель передачи.



Помимо содержательных проблем в отчете промежуточного мониторинга идет разговор о технических проблемах, поскольку передача проводилась в открытом пространстве, и из-за естественных природно-климатических условий для кандидатов было невыносимым участие в этой передаче. Кроме того в ветреную погоду кадр в эфире качался, проникал шум, и т.д.



Более того, в дебатах, проведенных 19 октября между кандидатами в мэры Тбилиси непосредственно гости передачи выразили претензию и замечания из-за технических проблем. Так как дебаты шли под открытым небом на фоне проходящего там же концерта, участники не слышали конкурентов, в течение нескольких минут передача была парализована, поскольку в тот момент выпустили фейерверк, и фактически ничего не было слышно.



После назначения Василя Маглаперидзе генеральным директором на "ОВ" были закрыты многие передачи по мотиву того, что у канала нет финансовых ресурсов, и для технического перевооружения необходимо было экономить ресурсы.



Были закрыты две передачи "Радио Свобода", "Красная зона" и "Интерwiev", по мотиву того, что "ОВ" не собирается сотрудничать со студиями извне.















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