Похищенный из Тбилиси азербайджанский журналист удостоен премии имени Павла Шеремета

26.10.2017 16:42 Журналистская премия имени Павла Шеремета была присуждена независимому азербайджанскому журналисту-исследователю Афгану Мухтарлы. Его похитили в Грузии 29 мая и тайно перевезли в Азербайджан.



Награждение состоялось в Таллине во время форума гражданского общества «Восточного партнерства». Награду вручили жене журналиста, Лейле Мустафаевой, поскольку ее муж до сих пор находится в тюрьме.



Премию имени Шеремета вручают за смелость и преданность журналистским стандартам представителям СМИ из стран «Восточного партнерства». Афган Мухтарлы писал статьи, в частности, о незаконном трафике и контрабанде через границу Азербайджана.















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