|
Похищенный из Тбилиси азербайджанский журналист удостоен премии имени Павла Шеремета
26.10.2017 16:42
Журналистская премия имени Павла Шеремета была присуждена независимому азербайджанскому журналисту-исследователю Афгану Мухтарлы. Его похитили в Грузии 29 мая и тайно перевезли в Азербайджан.
Награждение состоялось в Таллине во время форума гражданского общества «Восточного партнерства». Награду вручили жене журналиста, Лейле Мустафаевой, поскольку ее муж до сих пор находится в тюрьме.
Премию имени Шеремета вручают за смелость и преданность журналистским стандартам представителям СМИ из стран «Восточного партнерства». Афган Мухтарлы писал статьи, в частности, о незаконном трафике и контрабанде через границу Азербайджана.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна