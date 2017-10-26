Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Похищенный из Тбилиси азербайджанский журналист удостоен премии имени Павла Шеремета


26.10.2017   16:42
Журналистская премия имени Павла Шеремета была присуждена независимому азербайджанскому журналисту-исследователю Афгану Мухтарлы. Его похитили в Грузии 29 мая и тайно перевезли в Азербайджан.

Награждение состоялось в Таллине во время форума гражданского общества «Восточного партнерства». Награду вручили жене журналиста, Лейле Мустафаевой, поскольку ее муж до сих пор находится в тюрьме.

Премию имени Шеремета вручают за смелость и преданность журналистским стандартам представителям СМИ из стран «Восточного партнерства». Афган Мухтарлы писал статьи, в частности, о незаконном трафике и контрабанде через границу Азербайджана.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия планирует увеличить экспорт киви в Японию
Национальный банк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7%
Всемирный банк увеличил прогноз экономического роста Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гали состоялась очередная встреча в рамках МПРИ
Бывший «премьер» Абхазии подозревается в хищений денег у артиста Владимира Этуша
В Абхазии началась новая этническая чистка
Что ожидает жителей Гали?
В Абхазии задержали 15 выходцев из Африки и Ближнего Востока
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава парламента раскритиковал протекционизм и раздутые штаты чиновников в Дагестане
Назарбаев примет участие в открытии железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Министр транспорта Армении потребовал устранить упущения в строительстве дороги Север-Юг
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна