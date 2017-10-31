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В Местии выставят уникальный фотоархив о жизни индейцев и сванов


31.10.2017   12:46
Выставка работ фотографов и этнографов Эдварда Кертиса и Евдокии (Дины) Кожевниковой откроется 2 ноября в Местии.

Экспозиция называется «Земной и сакральный мир» и пройдет в музее истории и этнографии Сванетии при поддержке посольства США в Грузии и Национального музея Грузии.

Выставку можно посетить до 15 февраля 2018 года.

«Представленные на выставке фотогафии Эдварда Кертиса повествуют о жизни и быте северо-американских индейцев столетней давности. А работы Дины Кожевниковой отражают жизнь сел Верхней Сванетии 30-х годов ХХ века. Посетители смогут увидеть, познакомиться и сравнить этнокультурное наследие двух древнейших культур», — говорится в сообщении музея.

Уникальная коллекция фотографий Дикого Запада и индейцев, созданная Эдвардом Шериффом Кертисом (Edward Sheriff Curtis, 1868 — 1952), насчитывает несколько тысяч изображений. Большая их часть приобретена Библиотекой Конгресса США, часть находится в частных собраниях.

В 1898 году Кертис встретил группу исследователей, одним из которых был известный натуралист Джордж Берд Гриннелл. Гриннелл заинтересовался фотографиями Кертиса и пригласил его присоединиться к экспедиции, чтобы фотографировать племя пикани в Монтане в 1900 году. Кертис сделал свыше 40 тысяч фотографий в более чем 80 племенах.

Сванетию русский этнограф и фотограф Евдокия Кожевникова (1905-1975) посетила в 1927 году, после завершения учебы в Ленинграде. Совершила она это путешествие по совету своего учителя — известного востоковеда, кавказоведа, историка и этнографа Николая Марра. В годы жизни в Сванетии Кожевникова собрала уникальный этнографический материал о быте, культуре и ритуальных традициях жителей этого высокогорного края.

Следует отметить, что отснятые в Сванетии кадры Евдокии Кожевниковой будут представлены широкой общественности впервые.

Соорганизаторами проекта являются Библиотека Конгресса США, Грузино-американский университет и Государственный музей шелка в Тбилиси.

"Новости-Грузия"





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