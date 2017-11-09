Владимир Вайсс остается главным тренером сборной Грузии по футболу

09.11.2017 23:09



Вайсс был назначен главным тренером сборной Грузии в середине марта 2016 года. Под его руководством Вайсса сборная Грузии одержала 7 июня 2016 года сенсационную победу в Мадриде над сборной Испанией (1:0), выиграла еще несколько товарищеских матчей, но в отборочном турнире ЧМ-2018 сборная Грузии выступила далеко не так, как ожидали многочисленные поклонники: в 10 матчах команда 5 игр завершила вничью (в гостях с Уэльсом и Австрией, дважды с Молдавией, дома с Ирландией), остальные 5 игр проиграла (дважды уступила Сербии, по одному разу Уэльсу, Ирландии и Австрии). В итоге сборная Грузии заняла в отборочной группе "Д" 5-ое место, опередив Молдову.







4 сентября текущего года за сутки до выездного матча с Австрией (1:1) Вайсс заявил на пресс-конференции в Вене, что ФФГ предложила ему новый контракт. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос автора этих строк о том, намерен ли он продолжить работу на посту наставника сборной Грузии.Тогда Вайсс сказал, что после завершения отборочного турнира даст ответ на это предложение ФФГ.После такого ответа я на пресс-конференции в Вене передал Вайссу сувенир-авторучку с символикой Грузии и посоветовал ему именно это ручкой подписать новый контракт с ФФГ, если такое решение будет согласовано и принято. Вайсс улыбнулся, поблагодарил и сказал:"Спасибо Вам. Я сохраню эту авторучку для того, чтобы подписать новый контракт с Федерацией футбола Грузии". Пока ничего не сообщается о том, когда состоится церемония подписания этого контракта, но между 53-летним Вайссом и ФФГ уже достигнута договоренность о том, что он еще два года (2018-2019 гг) будет работать главным тренером сборной Грузии.



Одних эта новость обрадует, других огорчит. В последние месяцы одна часть специалистов, журналистов и поклонников футбола Грузии выступала за смену тренера сборной, мотивируя это тем, что под его руководством сборная не смогла одержать в отборочном турнире ЧМ-2018 ни одну победу. Другая часть специалистов, журналистов и фанов считала, что несмотря на вышеназванный результат в отборочном турнире ЧМ-2018 в бытность Вайсса тренером сборной Грузии команда показала в ряде матчей добротный футбол и поэтому по их мнению нужно дать ему возможность продолжить работу еще два года(в отборочном турнире ЧЕ-2020). Руководители ФФГ не раз отмечали, что "желают продолжения сотрудничества с Вайссом и хотят, чтобы он остался главным тренером сборной".



10 ноября сборная Грузии сыграет товарищеский матч с Кипром(в городе Гори), а 13 ноября в Кутаиси встретится со сборной Беларуси.



Читателям напомним, что под руководством Вайсса в 2010 году сборная Словакии впервые в своей истории вышла на чемпионат мира, где дошла до 1/8 финала. В сезоне-2006/07 Вайсс тренировал подмосковный "Сатурн". До назначения в сборную Грузию он работал главным тренером казахстанского "Кайрата", который он возглавлял с января 2012 года по декабрь 2015-го. За это время алматинский клуб дважды стал серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата Казахстана. Вайсс также, возглавляя "Кайрат", два раза выигрывал Кубок Казахстана и один раз в сезоне-2014/15 доходил до раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.



Тенгиз Пачкория



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На фото: В.Вайсс, футболист сб. Грузии и венского "Рапида" Георгий Квилитая, проживающий в ФРГ уроженец Украины, специалист синхронного перевода Алексей Максимчук и журналист Тенгиз Пачкория.

Фото Хатуны Габиташвили.



Словацкий специалист Владимир Вайсс еще два года будет главным тренером национальной футбольной сборной Грузии. Об этом сообщил 9 ноября журналистам в Тбилиси сообщил сам Вайсс. Он сказал, что с Федерацией футбола Грузии(ФФГ) "достигнута договоренность о том, что еще два года я буду работать главным тренером футбольной сборной Грузии".Вайсс был назначен главным тренером сборной Грузии в середине марта 2016 года. Под его руководством Вайсса сборная Грузии одержала 7 июня 2016 года сенсационную победу в Мадриде над сборной Испанией (1:0), выиграла еще несколько товарищеских матчей, но в отборочном турнире ЧМ-2018 сборная Грузии выступила далеко не так, как ожидали многочисленные поклонники: в 10 матчах команда 5 игр завершила вничью (в гостях с Уэльсом и Австрией, дважды с Молдавией, дома с Ирландией), остальные 5 игр проиграла (дважды уступила Сербии, по одному разу Уэльсу, Ирландии и Австрии). В итоге сборная Грузии заняла в отборочной группе "Д" 5-ое место, опередив Молдову.4 сентября текущего года за сутки до выездного матча с Австрией (1:1) Вайсс заявил на пресс-конференции в Вене, что ФФГ предложила ему новый контракт. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос автора этих строк о том, намерен ли он продолжить работу на посту наставника сборной Грузии.Тогда Вайсс сказал, что после завершения отборочного турнира даст ответ на это предложение ФФГ.После такого ответа я на пресс-конференции в Вене передал Вайссу сувенир-авторучку с символикой Грузии и посоветовал ему именно это ручкой подписать новый контракт с ФФГ, если такое решение будет согласовано и принято. Вайсс улыбнулся, поблагодарил и сказал:"Спасибо Вам. Я сохраню эту авторучку для того, чтобы подписать новый контракт с Федерацией футбола Грузии". Пока ничего не сообщается о том, когда состоится церемония подписания этого контракта, но между 53-летним Вайссом и ФФГ уже достигнута договоренность о том, что он еще два года (2018-2019 гг) будет работать главным тренером сборной Грузии.Одних эта новость обрадует, других огорчит. В последние месяцы одна часть специалистов, журналистов и поклонников футбола Грузии выступала за смену тренера сборной, мотивируя это тем, что под его руководством сборная не смогла одержать в отборочном турнире ЧМ-2018 ни одну победу. Другая часть специалистов, журналистов и фанов считала, что несмотря на вышеназванный результат в отборочном турнире ЧМ-2018 в бытность Вайсса тренером сборной Грузии команда показала в ряде матчей добротный футбол и поэтому по их мнению нужно дать ему возможность продолжить работу еще два года(в отборочном турнире ЧЕ-2020). Руководители ФФГ не раз отмечали, что "желают продолжения сотрудничества с Вайссом и хотят, чтобы он остался главным тренером сборной".10 ноября сборная Грузии сыграет товарищеский матч с Кипром(в городе Гори), а 13 ноября в Кутаиси встретится со сборной Беларуси.Читателям напомним, что под руководством Вайсса в 2010 году сборная Словакии впервые в своей истории вышла на чемпионат мира, где дошла до 1/8 финала. В сезоне-2006/07 Вайсс тренировал подмосковный "Сатурн". До назначения в сборную Грузию он работал главным тренером казахстанского "Кайрата", который он возглавлял с января 2012 года по декабрь 2015-го. За это время алматинский клуб дважды стал серебряным и один раз бронзовым призером чемпионата Казахстана. Вайсс также, возглавляя "Кайрат", два раза выигрывал Кубок Казахстана и один раз в сезоне-2014/15 доходил до раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.Тенгиз Пачкория-============================На фото: В.Вайсс, футболист сб. Грузии и венского "Рапида" Георгий Квилитая, проживающий в ФРГ уроженец Украины, специалист синхронного перевода Алексей Максимчук и журналист Тенгиз Пачкория.Фото Хатуны Габиташвили.











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