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Грузинские священники нашли новую форму благословения детей (+видео)


15.11.2017   22:13
Священнослужители в Кахети выбрали необычную форму общения с паствой. Как сообщают местные СМИ, в Гурджаани в воздухе над средней школой появился вертолет, с которого священнослужители благословили собравшихся во дворе учеников. После ритуала сбросили им угощения в виде конфет.

Как заявил отец Иоанн, он попросил директора учебного заведения вывести учеников на улицу.

«В следующем году и в других школах будем благословлять с воздуха, а потом раздадим конфеты», — отметил он.

Примечательно, что вертолет отцу Иоанну предоставила служба пограничной полиции Грузии.

В связи с инцидентом, по решению руководства МВД Грузии, уже освободили с занимаемой должности высокопоставленного сотрудника службы пограничной полиции. Дело в том, что допускать посторонних людей на борт служебного вертолета запрещается.

Генеральная инспекция уже ведет расследование по данному факту.








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