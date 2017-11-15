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Грузинские священники нашли новую форму благословения детей (+видео)
15.11.2017 22:13
Священнослужители в Кахети выбрали необычную форму общения с паствой. Как сообщают местные СМИ, в Гурджаани в воздухе над средней школой появился вертолет, с которого священнослужители благословили собравшихся во дворе учеников. После ритуала сбросили им угощения в виде конфет.
Как заявил отец Иоанн, он попросил директора учебного заведения вывести учеников на улицу.
«В следующем году и в других школах будем благословлять с воздуха, а потом раздадим конфеты», — отметил он.
Примечательно, что вертолет отцу Иоанну предоставила служба пограничной полиции Грузии.
В связи с инцидентом, по решению руководства МВД Грузии, уже освободили с занимаемой должности высокопоставленного сотрудника службы пограничной полиции. Дело в том, что допускать посторонних людей на борт служебного вертолета запрещается.
Генеральная инспекция уже ведет расследование по данному факту.
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