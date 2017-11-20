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Сегодня в Тбилиси пройдет церемония открытия детского Евровидения


20.11.2017   12:50
Сегодня в 18:30, в Национальной библиотеке Грузии, пройдет церемония открытия детского Евровидения – красная ковровая дорожка. В церемонии открытия примут участие делегации из 16 стран детского Евровидения.

Состоится жеребьевка, чтобы выявить очередность выступления участников фестиваля на сцене. На церемонии открытия будут петь представители Грузии на Евровидение в разные годы и победители. Кроме того, новое поколение Сухишвили даст концерт.






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