Сегодня в Тбилиси пройдет церемония открытия детского Евровидения

20.11.2017 12:50 Сегодня в 18:30, в Национальной библиотеке Грузии, пройдет церемония открытия детского Евровидения – красная ковровая дорожка. В церемонии открытия примут участие делегации из 16 стран детского Евровидения.



Состоится жеребьевка, чтобы выявить очередность выступления участников фестиваля на сцене. На церемонии открытия будут петь представители Грузии на Евровидение в разные годы и победители. Кроме того, новое поколение Сухишвили даст концерт.















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