Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Почти 8 квартир на месте спецоперации нуждаются в полной реабилитации


23.11.2017   11:17
Представители органов местного самоуправления осмотрели жилой корпус, где проводилась спецоперация. По их заявлению, в результате внешнего осмотра пришли к заключению, что почти 8 квартир на месте спецоперации нуждаются в полной реабилитации.

По их же словам, администрация района сделает все для обеспечения пострадавших жилыми площадями и материальной помощью.

По их словам, они дождутся завершения работы экспертов-криминалистов, и после этого, предположительно, в последующие дни максимально быстро помогут местным.

В корпусе по улице Габриэла Салоси по-прежнему работают эксперты-криминалисты. На месте остается один бронетранспортер типа "Кобра", спецназ, и одна бригада пожарников-спасателей. На улице мобилизованы также эвакуаторы, которые, предположительно, перевезут поврежденные автомобили.

Периметр по-прежнему огражден, и перемещение на территории ужесточено. Войти сюда могут только правоохранители. Касательно населения, в данном корпусе их нет, а в прилегающие жилые корпуса постепенно возвращаются.

Спецоперация по проспекту Габриэла Салоси, начавшаяся вчера поздно ночью, закончилась через 20 часов.

Члены преступной группы не были гражданами Грузии. Один из них задержан, трое ликвидированы.

В ходе спецоперации, в схватке между правоохранителями и подозреваемыми в терроризме погиб один спецназовец, четверо были ранены.

Премьер-министр Грузии оценил результаты спецоперации. По его заявлению, угроза нейтрализована, и передвижение в городе безопасное.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Сербия будут сотрудничать в сфере торговли и экономики
В Грузии будет создана единая база лиц, зависимых от азартных игр
Китайская компания завершила прокладку самого длинного ж/д тоннеля в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
Российским оккупантам в Абхазии передали ключи от квартир
После закрытия школы в Тагилони часть преподавателей остались безработными
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чиковани: Решение Госдепартамента США является подтверждением твердых стратегических отношений между странами
Представители 50 стран соберутся в Тбилиси на форуме Шелкового пути
Между грузинским парламентом и Народным собранием республики Беларусь подписано совместное заявление
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна