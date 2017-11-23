Почти 8 квартир на месте спецоперации нуждаются в полной реабилитации

23.11.2017 11:17 Представители органов местного самоуправления осмотрели жилой корпус, где проводилась спецоперация. По их заявлению, в результате внешнего осмотра пришли к заключению, что почти 8 квартир на месте спецоперации нуждаются в полной реабилитации.



По их же словам, администрация района сделает все для обеспечения пострадавших жилыми площадями и материальной помощью.



По их словам, они дождутся завершения работы экспертов-криминалистов, и после этого, предположительно, в последующие дни максимально быстро помогут местным.



В корпусе по улице Габриэла Салоси по-прежнему работают эксперты-криминалисты. На месте остается один бронетранспортер типа "Кобра", спецназ, и одна бригада пожарников-спасателей. На улице мобилизованы также эвакуаторы, которые, предположительно, перевезут поврежденные автомобили.



Периметр по-прежнему огражден, и перемещение на территории ужесточено. Войти сюда могут только правоохранители. Касательно населения, в данном корпусе их нет, а в прилегающие жилые корпуса постепенно возвращаются.



Спецоперация по проспекту Габриэла Салоси, начавшаяся вчера поздно ночью, закончилась через 20 часов.



Члены преступной группы не были гражданами Грузии. Один из них задержан, трое ликвидированы.



В ходе спецоперации, в схватке между правоохранителями и подозреваемыми в терроризме погиб один спецназовец, четверо были ранены.



Премьер-министр Грузии оценил результаты спецоперации. По его заявлению, угроза нейтрализована, и передвижение в городе безопасное.

















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