Илия Второй назвал своим местоблюстителем митрополита Шио (Муджири)

23.11.2017 12:25 До начала торжественного служения в соборе Кашуети патриарх всея Грузии обратился к собравшимся в храме, поздравил с днем Святого Георгия, и прочитал приказ, который, по словам Его Святейшества, был написан сегодня.



"Местоблюстителем католикоса-патриарха всея Грузии постановлен его высокопреосвященство, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири"- сказано в приказе Илии II.



В Грузии считается, что митрополит Шио является согласованной с РПЦ кандидатурой. С октября 2001 года он являлся предстоятелем храма им. Св. Георгия грузинского землячества, параллельно учился в Свято-Тихоновском Богословском институте. Считается другом грузинского бизнесмена Левана Васадзе. Отмечается, что его кандидатура была согласована российскими спецслужбами с патриархом Кириллом и в этом процессе активно участвовал и Леван Васадзе.



Митрополит Шио организовывал визиты Патриарха Илии Второго в Россию. Он же организовал встречу Илии Второго с тогдашним руководителем грузинского землячества Михаилом Хубутия.



Митрополит Шио является также другом детства действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили.



В соборе Святого Георгия Кашуети проводится торжественная литургия в связи с праздником Гиоргоба.



Богослужение проводит католикос-патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II вместе с архиепископами и священнослужителями. В конце богослужения его Святейшество поздравит паству с днем Святого Георгия, и обратится с традиционной проповедью.



Сегодня же в кафедральном храме Пресвятой Троицы состоятся 51-е всеобщие крестины младенцев. Крестины в храме Пресвятой Троицы начнутся во второй половине дня.



Блюститель патриаршего престола (Патриарший местоблюститель) - епископ, временно исполняющий обязанности Патриарха как предстоятеля поместной Церкви в условиях, когда Патриарх по разным причинам (в случае болезни, или кончины, до избрания нового патриарха) не может выполнять свои обязанности.















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