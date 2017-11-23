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Илия Второй назвал своим местоблюстителем митрополита Шио (Муджири)


23.11.2017   12:25
До начала торжественного служения в соборе Кашуети патриарх всея Грузии обратился к собравшимся в храме, поздравил с днем Святого Георгия, и прочитал приказ, который, по словам Его Святейшества, был написан сегодня.

"Местоблюстителем католикоса-патриарха всея Грузии постановлен его высокопреосвященство, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири"- сказано в приказе Илии II.

В Грузии считается, что митрополит Шио является согласованной с РПЦ кандидатурой. С октября 2001 года он являлся предстоятелем храма им. Св. Георгия грузинского землячества, параллельно учился в Свято-Тихоновском Богословском институте. Считается другом грузинского бизнесмена Левана Васадзе. Отмечается, что его кандидатура была согласована российскими спецслужбами с патриархом Кириллом и в этом процессе активно участвовал и Леван Васадзе.

Митрополит Шио организовывал визиты Патриарха Илии Второго в Россию. Он же организовал встречу Илии Второго с тогдашним руководителем грузинского землячества Михаилом Хубутия.

Митрополит Шио является также другом детства действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

В соборе Святого Георгия Кашуети проводится торжественная литургия в связи с праздником Гиоргоба.

Богослужение проводит католикос-патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II вместе с архиепископами и священнослужителями. В конце богослужения его Святейшество поздравит паству с днем Святого Георгия, и обратится с традиционной проповедью.

Сегодня же в кафедральном храме Пресвятой Троицы состоятся 51-е всеобщие крестины младенцев. Крестины в храме Пресвятой Троицы начнутся во второй половине дня.

Блюститель патриаршего престола (Патриарший местоблюститель) - епископ, временно исполняющий обязанности Патриарха как предстоятеля поместной Церкви в условиях, когда Патриарх по разным причинам (в случае болезни, или кончины, до избрания нового патриарха) не может выполнять свои обязанности.






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