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Технологи пищевого производства и агрономы - самые востребованные в Грузии профессии


24.11.2017   11:57
Технологи пищевого производства и агрономы – на сегодняшний день это самые востребованные профессии на рынке труда Грузии, заявил журналистам на пресс-конференции президент Ассоциации работодателей Грузии (GEA) Элгуджа Меладзе.

По словам Меладзе, в Грузии рабочие места есть, но наблюдается нехватка квалифицированных кадров. Главы GEA отметил, что решить проблему кадров некоторые предприниматели пытаются с помощью привлечения специалистов из-за границы.
Меладзе считает, что для решения существующих проблем высшие учебные заведения, а также профессиональные колледжи должны учитывать требования рынка труда.

«Профессиональное образование — это решающий фактор для развития экономики страны. Для этого необходимо, чтобы свободные рабочие места были заполнены местными кадрами», — заявил Меладзе.

Он также прокомментировал структурную реформу правительства Грузии и сокращение числа министерств с 18-и до 14-и.

Меладзе положительно оценивает изменения. Он уверен, что люди, которые лишатся своих рабочих мест в результате структуризации, будут востребованы на рынке труда, поскольку являются квалифицированными кадрами.

Развитие профучилищ и популяризация профессионального образования — один из самых важных компонентов работы министерства образования. Ведомство намерено оказывать всяческую помощь профессиональным училищам и, приведя их в соответствие с требованиями рынка труда, увеличить количество учащихся.

"Новости-Грузия"





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