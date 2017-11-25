Родственники погибших при пожаре рассказали новые детали произошедшего

25.11.2017 14:36 Стали известны новые детали несчастного случая, произошедшего в батумской гостинице «Леогранд». Как рассказали коор. агентства «IPN» близкие погибших, из 11-ти погибших 8 найдены в лифте, 1 – в бассейне, и еще 2-е – в тренировочном зале гостиницы.



Все 11 погибших – мужчины, из них 10 граждане Грузии и 1 – иранец.



«8 мужчин найдены в лифте. От медперсонала нам известно, что ожогов не было ни у одного из них, они задохнулись от дыма. Как знаем, из-за пожара электроэнергия была отключена, лифт застрял и они не смогли выйти. Еще трех умерших обнаружили в тренировочном зале», - заявили близкие погибших.



Пожар в батумской гостинице «Леогранд» возник вчера около 20:00. В результате пожара, по официальной информации, погибли 11 человек – 10 граждан Грузии и один – иранец. Госпитализация понадобилась 21 пострадавшему. Из них восемь человек все еще остаются в больнице, их состояние не тяжелое.



В связи со случившимся расследование ведется по 3-й части статьи 243 УК Грузии (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух или более человек или другие тяжелые последствия).















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