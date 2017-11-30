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Во въезде в страны Шенгенской зоны было отказано всего лишь 379 гражданам Грузии


30.11.2017   15:40
После задействования безвизового режима между Грузией и ЕС, во въезде в страны Шенгенской зоны было отказано всего лишь 379 грузинским гражданам. Отсюда больше всего раз гражданам Грузии было отказано во въезде в Италию, Польшу и Грецию. Соответствующую информацию предоставили в МВД Грузии.

По предоставленным ведомством данным, статистика фактов отказа во въезде гражданам Грузии в конкретные страны такова:

Италия – 77, Польша - 61, Греция - 57, Кипр - 51, Венгрия - 38, Германия - 30, Литва - 25, Нидерланды - 12, Бельгия - 9, Франция - 7, Швеция - 3, Дания - 2, Эстония - 2, Швейцария - 2, Финляндия – 2 и Испания -1.
Данные охватывают период со дня задействования безвизового режима для граждан Грузии в Шенгенской зоне (28 марта) по 2 ноября включительно.







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