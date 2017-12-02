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С места драки между подростками изъяты записи камер наблюдения


02.12.2017   11:19
По информации следователя-детектива Левана Дидидзе, в связи с произошедшим между подростками противостоянием на улице Хорава, 4, продолжаются следственные действия.

Как сообщил Дидидзе, с места происшествия изъяты камеры внешнего наблюдения, на данном этапе ведется их изучение. Он также пояснил, что пока неизвестен мотив конфликта между подростками. По его словам, дополнительные детали станут известны позже.

«В 14:10 поступило сообщение, что на улице Хорава между несовершеннолетними произошла драка. В связи с сообщением немедленно явились сотрудники патрульной полиции и департамента криминальной полиции. По прибытию на место были обнаружены два раненных несовершеннолетних. Один из них, к сожалению, скончался по дороге в больницу. Следствие ведется по статье 108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство», - сообщил Леван Дидидзе.

Напомним, что в результате драки один подросток скончался, еще один находится в тяжелейшем состоянии.

«Пациент по-прежнему в отделении реанимации и продолжает лечение, отмечается положительная динамика. Он на искусственном дыхании. На данном этапе его состояние стабильно тяжелое. В сознание не приходил», - отмечают в пресс-службе больницы.






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