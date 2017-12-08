В Финляндии задержали граждан Грузии за квартирные кражи

08.12.2017 19:12 В Финляндии были задержаны три гражданина Грузии за ограбление квартир. Информацию распространил "Общественный вещатель Финляндии".



По данным средства массовой информации, наряду с гражданами Грузии с тем же обвинением задержаны восемь граждан Румынии.



"В полицию восточной Уусимаа почти каждый день поступали сообщения о преступлениях. Следствие предполагает, что задержанные приехали в Финляндию именно с целью криминальной деятельности" - говорится в информации "Общественного вещателя Финляндии".



















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