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В Финляндии задержали граждан Грузии за квартирные кражи
08.12.2017 19:12
В Финляндии были задержаны три гражданина Грузии за ограбление квартир. Информацию распространил "Общественный вещатель Финляндии".
По данным средства массовой информации, наряду с гражданами Грузии с тем же обвинением задержаны восемь граждан Румынии.
"В полицию восточной Уусимаа почти каждый день поступали сообщения о преступлениях. Следствие предполагает, что задержанные приехали в Финляндию именно с целью криминальной деятельности" - говорится в информации "Общественного вещателя Финляндии".
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