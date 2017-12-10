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Илия II предлагает ввести в школах обучение истории религии и вопросов духовности


10.12.2017   14:53
В школе, наверное, должны быть история религии, вопросы духовности - такие случаи в Грузии не должны повториться, - об этом Католикос-Патриарх всея Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и Митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети, Святейший и Блаженнейший Илия II заявил в ходе воскресной проповеди, откликнувшись на трагедию, произошедшую около 51-й тбилисской школы.

Святейший назвал произошедшее очень тяжелым случаем.

«Несовершеннолетние дети перебили друг друга, двое погибших. Это еще раз говорит о том, что мы должны обратить особое внимание на воспитание детей. Недостаточно, чтобы они получали в школе знания, мы должны уделять внимание и воспитанию и особенно духовному воспитанию. Наверное, наша власть должна задуматься об этом, в школе должны быть история религии, вопросы духовности, такие случаи в Грузии не должны повториться. Да упокоит Господь души покойных», - сказал Патриарх.






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