В 2017 году из разных стран выдворили 3645 граждан Грузии

11.12.2017 11:12 В этом году из разных стран выдворили 3645 граждан Грузии. Об этом сообщается в статистических данных министерства внутренних дел.



Согласно информации МВД, больше всего граждан Грузии было депортировано из Турции, в частности – 1651 лицо. Далее лидирует Израиль, откуда было депортировано 413 граждан.



395 граждан были высланы из Германии. Число людей, депортированных из России, составляет 228, Франция -147, Швеция — 109, Италия — 77, Швейцария — 77, Австрия — 60, Бельгия — 60, Испания — 59, Польша — 57, Греция — 56, Нидерланды — 53, Украина – 30, Дания -28, из Финляндии – 21, Норвегии – 18, из Беларуси – 16, из Великобритании – 15, из Исландии – 10, из США – 10, из Канады – 8, из Кипра – 8, из Литвы — семь, Венгрия — шесть, Люксембург — пять, Азербайджан – один, Болгария – один, Ирландия — один, Латвия – один, Малайзия – один, Мексика – один, Чехия — один.















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