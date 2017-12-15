Афган Мухтарлы: Квирикашвили рано или поздно придется ответить

15.12.2017 13:21 Передайте привет от меня Квирикашвили, рано или поздно ему придется ответить- заявил похищенный из Грузии журналист Афган Мухтарлы в разговоре с "Курьером". Журналист "Курьера" говорил с ним без камеры на его же судебном процессе. По информации "Курьера", Мухтарлы также считает, что этот судебный процесс в Азербайджане является спектаклем.



"Мы не можем назвать это процессом, это спектакль. Существуют заказчики, и исполнители моего похищения. Интересно, что в тот день ни одна камера в Тбилиси не работала. Передайте мое приветствие премьер-министру Грузии. Рано или поздно ему придется ответить. Квирикашвили и министр внутренних дел вместе спланировали, и совершили преступление на государственном уровне " – по сообщению "Курьера" заявил Мухтарлы.



По информации "Курьера", на сегодняшнем судебном процессе Мухтарлы говорил о подробностях его задержания. По словам Мухтарлы, трое полицейских набросили ему на голову мешок, и силой посадили в машину.



"Рядом с домом три полицейских силой посадили меня в машину, и на трасе возле аэропорта набросили мне на голову мешок, и завязали глаза. Затем мы пересели в другую машину, а через 1 час в третью. Через 15 минут после пересадки в третью автомашину с меня сняли мешок, и я обнаружил, что я нахожусь в Азербайджане. В дороге со мной были трое. Они были в форме криминальной полиции и говорили со мной по-грузински. Я специально не оказывал сопротивления, поскольку понял, что они были из криминальной полиции, и я боялся, чтобы меня не депортировали, я тихо сидел в машине" - сказал Мухтарлы.



Азербайджанский активист и журналист Афган Мухтарлы был похищен из Тбилиси 29 мая текущего года. Власти Азербайджана обвиняют его в незаконном пересечении границы, контрабанде, и сопротивлении полиции.



Как известно, за время проживания в Грузии Афган Мухтарлы и Лейла Мустафаева активно писали о деловых интересах и коррупционных схемах власти Азербайджана и семьи Ильхама Алиева, а также о практике политических преследований в Азербайджане.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

