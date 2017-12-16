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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен


16.12.2017   12:05
Самым высокооплачиваемым спортсменом за всю историю Forbes признал Майкла Джордана. Если перевести все заработанные им деньги в доллары по курсу 2017 года, то получается, что многократный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллс» заработал $1,85 млрд.

Помимо зарплаты профессионального баскетболиста и многочисленных премий немалую часть своего состояния Джордан получил благодаря рекламным контрактам. С 1984 года он сотрудничал с такими компаниями как Gatorade, Upper Deck, Hanes, Nike. После завершения карьеры Джордан инвестировал в команду НБА из города Шарлотт, стоимость которой за несколько лет выросла в несколько раз.

Второе место в рейтинге Forbes занял гольфист Тайгер Вудс, который заработал порядка $1,7 млрд. 14-кратный победитель турниров «Мэйджор» в основном получал деньги благодаря рекламным контрактам с TaylorMade, Bridgestone, American Express, EA Sports, General Motors и Nike. Хотя в последние годы Вудса преследовали травмы и скандалы, связанные с его личной жизнью, он продолжает получать деньги от спонсоров и сниматься в рекламе.

Больше миллиарда заработали еще два гольфиста – занимающий третье место Арнольд Палмер, скончавшийся в сентябре прошлого года, а также Джек Никлаус. Последний создал целую бизнес-империю, которая занимается недвижимостью, производством мороженого, газировки и виноделием.

Из автогонщиков больше всех заработал немец Михаэль Шумахер (5-е) место. Многократный чемпион «Формулы-1» получил $1 млрд. Несколько лет назад он возглавлял спортивный рейтинг Forbes, однако жизнь гонщика перевернула тяжелая травма, которую Шумахер получил во время катания на лыжах в Альпах. С 2013 года он постоянно подключен к аппарату искусственного дыхания.

Из футболистов самое высокое место в рейтинге занял англичанин Дэвид Бекхэм ($800 млн). Он ни разу не стал чемпионом мира или Европы, однако в борьбе за рекламные контракты сумел обойти Криштиану Роналду (12-е место в рейтинге) и Лионеля Месси (16-е место). Он помог британскому производителю алкоголя Diageo раскрутить марку виски Haig Club, отчисления от продаж которого получает в настоящее время. Помимо этого Дэвид вместе с женой Викторией используют свои имена для бренда модной одежды.

Десятка самых высокооплачиваемых спортсменов:

1. Майкл Джордан (баскетбол) $1,85 млрд

2. Тайгер Вудс (гольф) $1,7 млрд

3. Арнольд Палмер (гольф) $1,4 млрд

4. Джек Никлаус (гольф) $1,2 млрд

5. Михаэль Шумахер (автогонки) $1 млрд

6. Фил Микелсон (гольф) $815 млн

7. Кобе Брайант (баскетбол) $800 млн

8. Дэвид Бекхэм (футбол) $800 млн

9. Флойд Мэйуэзер (бокс) $785 млн

10. Шакил О’Нил (баскетбол) $735 млн






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