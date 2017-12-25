Как враждовала Россия с единоверной Грузией, и ее Церковью

25.12.2017 17:52 Это небольшой фрагмент из российско-грузинских отношений, который связан с церковной сферой, и хранится в исторических источниках Грузии.



- Православная Россия в 1811 году упразднила 12-вековую автокефальную Церковь Грузии, и запретила богослужение на грузинском языке.



- Закрыла 15 монастырей и более 860 церквей, Русская Церковь отбелила храмы и монастыри, расписанные грузинскими фресками, у Церкви Грузии отобрали имущество на 140 миллионов рублей.



- Русские экзархи продали всю сокровищницу церковной кассы Имерети, разграбили одеяние католикосов Имерети, из которых выплавили до 4 килограммов золота.



В церковных кассах Гелатского монастыря до 1870 года хранились сокровища, стоящие миллионы, среди них:



1) Древнейшее грузинское Евангелие XI века в золотом окладе, украшенном перегородчатой эмалью. "Это Евангелие с разрешения экзарха Евсевия вынес из Гелати губернатор Кутаиси Левашов, который снял золотой оклад, и заменил его дешевой серебряной отделкой Сазикова. В настоящее время этот драгоценный золотой оклад хранится в Петербурге, музее Строганова, куда его принес граф Панин. Англичане давали за золотой оклад Евангелия 100 000 фунтов стерлингов".



2) Расшитое золотом, и украшенное крупными жемчугами патриаршее одеяние католикосов Имерети, сшитое из толстого шелкового материала.. Это драгоценное одеяние было изготовлено до падения Константинополя. Из него выплавили 8 фунтов золота, а рубины и жемчуга были использованы для изготовления брошей.



В хищении, и подмене сокровищ обвиняют графа Панина и генерала Левашова, разрешение на это они взяли у экзарха Евсевия.



В то же время по содействию экзарха Евсевия вместе с драгоценным украшением чудотворной иконы Богоматери, из Сионского храма исчезли многие ценные предметы, и десятки драгоценностей, снятых с архиепископских омофоров и бисонов.



Точно так же пропали бесчисленные драгоценности: золотая посуда, кресты и другие сокровища из кафедральных соборов Мцхеты, Алаверди, Бодбе, Ниноцминда, и др. За ними последовали сокровища из пустыни Иоанна Крестителя Удабно, Джумати, Шемокмеди, и других монастырей"…



По словам епископа Кириона, в церковной кассе Сионского храма хранились рукописи с миниатюрами.



"Их с разрешения экзарха забрал граф Бобринский, вырезал миниатюры из рукописей - потеряны и миниатюры, и текст, размещенный на оборотной стороне миниатюр (смотри "Церковные ведомства", 1906,, #47, стр.16).



Об одеянии католикоса-патриарха Имерети, о котором был разговор выше, известно следующее:



На архиепископском бисоне был вышит символ религии на греческом языке, на правом рукаве - первый член символа религии, на передней части бисона (которая была разделена вышивкой эпитрахилии 12 апостолов) следующие 6 членов, на левом рукаве- восьмой, девятый, десятый; На задней части был изображен сидящий на троне Спаситель Иисус с книгой в руке.



Сверху над ним вышиты слова одиннадцатого члена, а внизу - двенадцатого. Когда патриарх восседал на кафедре, задняя часть одеяния покрывала кафедру, так что все видели символ религии.



Усыпанная жемчугами митра была украшена бриллиантовым крестом, который некогда украшал корону царя Вахтанга Горгасали (446-491). Царь Вахтанг добыл этот крупный бриллиант во время походов в Персию.



- Русские полностью сожгли архив законов и постановлений Грузинской Церкви, а что осталось, выбросили в Куру.



- В 1886 году губернатор Тбилиси, экзарх Павел проклял единоверный грузинский народ.



Помни свою историю!





Автор: Лаша Берулава











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