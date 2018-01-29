Премьер Литвы еще раз строго осудил ползучую аннексию России в Грузии

29.01.2018 13:58 Непоколебимо поддерживаем территориальную целостность Грузии и строго осуждаем ползучую аннексию России в отношении регионов Грузии – Ахазии и Цхинвали, — об этом премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



Как заявил Саулюс Сквярнялис, Литва рассматривает Грузию как одного из самых активных и надежных партнеров.



«Мы приветствуем европейскую перспективу Грузии. Мы особенно благодарны Грузии за практическое участие в миссиях и операциях НАТО, активное участие ваших военных, ваше стремление защищать международный мир. Что должно стать очень важным аргументом с точки зрения перспективы вступления НАТО. Мы непоколебимо поддерживаем территориальную целостность Грузии и строго осуждаем ползучую аннексию России в отношении регионов Грузии – Ахазии и Цхинвали. На международных форумах мы всегда ставим этот вопрос и требуем, чтобы Россия полностью выполняла шестипунктное соглашение о прекращении огня», — заявил премьер-министр Литвы.















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