Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Литвы еще раз строго осудил ползучую аннексию России в Грузии


29.01.2018   13:58
Непоколебимо поддерживаем территориальную целостность Грузии и строго осуждаем ползучую аннексию России в отношении регионов Грузии – Ахазии и Цхинвали, — об этом премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как заявил Саулюс Сквярнялис, Литва рассматривает Грузию как одного из самых активных и надежных партнеров.

«Мы приветствуем европейскую перспективу Грузии. Мы особенно благодарны Грузии за практическое участие в миссиях и операциях НАТО, активное участие ваших военных, ваше стремление защищать международный мир. Что должно стать очень важным аргументом с точки зрения перспективы вступления НАТО. Мы непоколебимо поддерживаем территориальную целостность Грузии и строго осуждаем ползучую аннексию России в отношении регионов Грузии – Ахазии и Цхинвали. На международных форумах мы всегда ставим этот вопрос и требуем, чтобы Россия полностью выполняла шестипунктное соглашение о прекращении огня», — заявил премьер-министр Литвы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Электронные валютные рынки - НБГ предупреждает граждан
В результате слияния «Силкнет» и «Джеосел» абоненты получат современное обслуживание - Рамишвили
Национальное агентство вина Грузии принимает меры по улучшению качества контроля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лора Торнтон: Из-за своих личных соображений я извиняться не собираюсь
Гурбанов: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс послужит росту транзитного потенциала стран региона
Лидер «классического» Народного фронта Азербайджана заявил об участии в президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна