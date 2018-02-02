В ОБСЕ и Совете Европы обсудили незаконные действия России в оккупированных регионах Абхазии и Цхинвали

02.02.2018 23:10 31 января и первого февраля на 1305-ом комитете заместителей министров Совета Европы и на 1174-ом заседании постоянного совета ОБСЕ рассматривали шаги со стороны Российской Федерации в отношении оккупированных территорий Грузии в последнее время.



По информации министерства иностранных дел Грузии, представителям стран-участниц в рамках обеих организаций грузинская сторона предоставила обширную информацию о ратификации российской Думой т.н. соглашения о вступлении незаконных военных подразделений оккупированного Цхинвальского региона в состав вооруженных сил России. А также об открытии российским оккупационным режимом т.н. таможенного пункта в Ахалгори и создании т.н. специализированного таможенного поста федеральной таможенной службы России в Сухуми.



«Грузинская сторона осудила действия России и оценила их, как очередной незаконный шаг к фактической аннексии Абхазского и Цхинвальского регионов. Было отмечено, что вышеуказанная политика Российской Федерации противоречит нормам международного права, а также соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, мешает урегулированию конфликта мирным путем и достижению прогресса в процессе Женевских международных переговоров.



В рамках обеих организаций были сделаны заявления в поддержку Грузии. На заседании заместителей министров Совета Европы с речью выступили делегации Евросоюза, Украины, Польши, Эстонии, Объединенного Королевства, Литвы, Франции, Финляндии, Латвии, Германии, Чехии и Молдовы. На встрече было отмечено, что вышеуказанные действия Российской Федерации представляют собой попытку фактической аннексии территорий Грузии, и соответственно, требуют моментального и жесткого реагирования со стороны международного сообщества», — заявляют в министерстве иностранных дел.



По их информации, делегации осудили ратификацию российской Думой т.н. соглашения о вступлении незаконных военных подразделений оккупированного Цхинвальского региона в состав вооруженных сил России. Они также однозначно осудили открытие российским оккупационным режимом т.н. таможенного пункта на оккупированной территории Грузии, в частности в Ахалгори и создание т.н. специализированного таможенного поста федеральной таможенной службы России в Сухуми.



«Послы подчеркнули свою непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и призвали Российскую Федерацию соблюдать международные обязательства, в том числе соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



На заседании постоянного совета с заявлениями в поддержку Грузии выступили и делегации ЕС, США, Канады и Украины. К заявлению, сделанному от имени Европейского союза, присоединились также было Македония, Монтенегро, Албания, Босния и Герцеговина, Сан-Марино, Украина и Молдова. К заявлению канадской делегации присоединились Исландия и Норвегия.



Выступавшие единогласно выразили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, осудили незаконные действия России в оккупированных регионах Грузии и отметили, что не признают легитимным ратифицированное Россией соглашение о создании объединенных военных подразделений. Представители Канады и США призвали Россию, как участника Женевских международных переговоров, отменить данные соглашения. Выступавшие также призвали Россию к выполнению обязательств, взятых на себя соглашением о прекращении огня в августе 2008 года», – отмечается в информации министерства иностранных дел Грузии.



Делегации из ЕС, Исландии, Норвегии и Канады отметили, что действия Российской Федерации препятствуют усилиям по мирному урегулированию конфликта. Они также подчеркнули необходимость восстановления полномасштабной миссии ОБСЕ в Грузии.



Кроме того, украинская делегация заявила, что действия России представляют собой нарушение суверенитета Грузии и продолжение политики, направленной на дестабилизацию Черноморского региона и ослабление архитектуры европейской безопасности. Украина призвала Российскую Федерацию вывести свои вооруженные формирования и оккупационные администрации с временно оккупированных территорий Грузии и Украины.















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