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В Тбилиси появится «антиоккупационное такси»


18.02.2018   18:29
Через несколько дней в Тбилиси появится «антиоккупационное такси». Идея принадлежит движению "Сила в единстве".

Такси, на котором будут нанесены государственный флаг Грузии и главный атрибут российской оккупации - колючая проволока, будут информационно-познавательным и благотворительным.

"Антиоккупационные такси" не будут иметь установленные тарифы и любой пассажир сможет определить плату по своему усмотрению. Собранная сумма пойдет на выполнение гражданско-патрульной миссии "Сила в единстве", а также на помощь проживающему у линии оккупации лицам, находящимся за чертой бедности, оснащение спортивным инвентарем школ, расположенных на линии оккупации.

В салоне такси будет установлен видеомонитор, на котором будут показаны клипы о российской агрессии и оккупации, а водителями выступят члены движения "Сила в единстве", которые, в случае желания пассажира, расскажут им о российских угрозах и проблемах оккупации.

Раз в неделю водителями такси будут известные общественности люди - актеры, спортсмены и представители шоу-бизнеса. Запланированы прямые эфиры на "Фейсбук".






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