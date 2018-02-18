В Тбилиси появится «антиоккупационное такси»

18.02.2018 18:29 Через несколько дней в Тбилиси появится «антиоккупационное такси». Идея принадлежит движению "Сила в единстве".



Такси, на котором будут нанесены государственный флаг Грузии и главный атрибут российской оккупации - колючая проволока, будут информационно-познавательным и благотворительным.



"Антиоккупационные такси" не будут иметь установленные тарифы и любой пассажир сможет определить плату по своему усмотрению. Собранная сумма пойдет на выполнение гражданско-патрульной миссии "Сила в единстве", а также на помощь проживающему у линии оккупации лицам, находящимся за чертой бедности, оснащение спортивным инвентарем школ, расположенных на линии оккупации.



В салоне такси будет установлен видеомонитор, на котором будут показаны клипы о российской агрессии и оккупации, а водителями выступят члены движения "Сила в единстве", которые, в случае желания пассажира, расскажут им о российских угрозах и проблемах оккупации.



Раз в неделю водителями такси будут известные общественности люди - актеры, спортсмены и представители шоу-бизнеса. Запланированы прямые эфиры на "Фейсбук".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

