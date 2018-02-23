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Тойво Клаар: Я очень встревожен гибелью гражданина Грузии в Цхинвальской тюрьме
23.02.2018 19:45
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар откликнулся на факт гибели Арчила Татунашвили в социальной сети.
«Я очень встревожен гибелью гражданина Грузии в Цхинвальской тюрьме.
Активизирована горячая линия миссии мониторинга Евросоюза и механизмы по превенции инцидентов и реагированию на них для установления фактов», — отмечается в заявлении.
22 февраля оккупационный режим незаконно задержал троих граждан Грузии – Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили в Ахалгори. Сегодня стало известно, что Арчил Татунашвили скончался.
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