Тойво Клаар: Я очень встревожен гибелью гражданина Грузии в Цхинвальской тюрьме

23.02.2018 19:45 Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар откликнулся на факт гибели Арчила Татунашвили в социальной сети.



«Я очень встревожен гибелью гражданина Грузии в Цхинвальской тюрьме.



Активизирована горячая линия миссии мониторинга Евросоюза и механизмы по превенции инцидентов и реагированию на них для установления фактов», — отмечается в заявлении.



22 февраля оккупационный режим незаконно задержал троих граждан Грузии – Арчила Татунашвили, Левана Куташвили и Иосеба Павлиашвили в Ахалгори. Сегодня стало известно, что Арчил Татунашвили скончался.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

