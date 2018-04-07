Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оккупанты похитили двух граждан Грузии из церкви села Адзви


07.04.2018   21:58
Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии из церкви села Адзви, что расположено на цхинвальской линии российской оккупации.

Граждане поднялись в церковь помолиться перед Пасхой.

В настоящее время похищенные находится в цхинвальском изоляторе.

Местные жители заявляют, что в пасхальные дни российские оккупанты устраивают засады выходящим на могилы родных в оккупированную зону гражданам Грузии и похищают их.

Как сообщают в СГБ, задействована "горячая линия", а также о случившемся проинформирована Миссия ЕС по наблюдению в Грузии.

Двое граждан Грузии были похищены российскими оккупантами из села Адзви и 21 марта. И тогда похищенных увели с прилегающей к церкви территории.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт грузинской агропродукции возрастает
За пять лет турпоток в Грузию вырос в два раза до 7,5 млн человек
«Уральские авиалинии» будут летать в Тбилиси каждый день
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
Жители оккупированных территорий смогут вести деятельность по индивидуальному номеру
Лица без гражданства Грузии, проживающие на оккупированных территориях, смогут получать общее, высшее и прообразование
Продукция с оккупированных территорий может продаваться в грузинских сетях с нейтральной маркировкой
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Баку изучит информацию о планах Армении разместить комплексы Искандер на границе с Азербайджаном
Глава МИД Азербайджана: Мы ждем ответа на направленную Франции ноту
Саргсян: Межпарламентское сотрудничество Армении и Италии пора поднять на новый уровень
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна