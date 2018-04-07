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Оккупанты похитили двух граждан Грузии из церкви села Адзви
07.04.2018 21:58
Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии из церкви села Адзви, что расположено на цхинвальской линии российской оккупации.
Граждане поднялись в церковь помолиться перед Пасхой.
В настоящее время похищенные находится в цхинвальском изоляторе.
Местные жители заявляют, что в пасхальные дни российские оккупанты устраивают засады выходящим на могилы родных в оккупированную зону гражданам Грузии и похищают их.
Как сообщают в СГБ, задействована "горячая линия", а также о случившемся проинформирована Миссия ЕС по наблюдению в Грузии.
Двое граждан Грузии были похищены российскими оккупантами из села Адзви и 21 марта. И тогда похищенных увели с прилегающей к церкви территории.
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