Оккупанты похитили двух граждан Грузии из церкви села Адзви

07.04.2018 21:58 Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии из церкви села Адзви, что расположено на цхинвальской линии российской оккупации.



Граждане поднялись в церковь помолиться перед Пасхой.



В настоящее время похищенные находится в цхинвальском изоляторе.



Местные жители заявляют, что в пасхальные дни российские оккупанты устраивают засады выходящим на могилы родных в оккупированную зону гражданам Грузии и похищают их.



Как сообщают в СГБ, задействована "горячая линия", а также о случившемся проинформирована Миссия ЕС по наблюдению в Грузии.



Двое граждан Грузии были похищены российскими оккупантами из села Адзви и 21 марта. И тогда похищенных увели с прилегающей к церкви территории.















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