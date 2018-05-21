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2018 году исполняется 10 лет вторжения России на территорию Грузии - Майк Помпео
21.05.2018 22:00
США призывают Россию выполнить все обязательства, взятые в рамках соглашения о прекращении огня 2008 года, - об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил после встречи с премьер-министром Грузии. По его словам, США строго осуждают оккупацию Россией земель Грузии.
«Нынешний год важен по еще одной причине. В 2018 году исполняется 10 лет вторжения России на территорию Грузии. Соединенные Штаты Америки строго осуждают оккупацию Россией земель Грузии. Вторжение России на территорию Грузии силовыми методами однозначно нарушает международный мира и безопасность и противоречит основным принципам Хартии ООН и Хельсинкского заключительного акта.
Оккупированные Россией территории Грузии – Абхазия и т.н. Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии. Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах. Мы призываем Россию выполнить все обязательства, взятые соглашением о прекращении огня от 2008 года, - вывести свои вооруженные силы на позиции, существовавшие до конфликта, отозвать признание независимыми государствами регионов Грузии – Абхазии и т.н. Южной Осетии и обеспечить беспрепятственный доступ обоих регионов к гуманитарной помощи», - заявил Майк Помпео.
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