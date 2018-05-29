Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Элизабет Руд: Все международное сообщество должно объединиться в поддержку территориальной целостности Грузии


29.05.2018   19:42
Все члены международного сообщества должны объединиться для поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии, так как это делают США и все члены содружества — об этом и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд заявила в МИД Грузии, где состоялась встреча в связи с «признанием» Сирией оккупированных Абхазии и «т.н. Южной Осетии».

Элизабет Руд призвала Сирию, а также Российскую Федерацию, Никарагуа, Венесуэла и Науру отозвать признание оккупированных территорий Грузии в качестве т.н. независимых государств.

«Абхазия и «т.н. Южная Осетия» являются неотъемлемой частью суверенной территории Грузии. СШАрассматривают признание независимости этих регионов, как нарушение территориальной целостности Грузии. США полностью отвергают признание Сирией т.н. независимости этих регионов и призывают Сирию, а также Российскую Федерацию, Никарагуа, Венесуэла и Науру отозвать признание оккупированных территорий Грузии в качестве т.н. независимых государств.

Кроме того, я подчеркну, что по решению США существуют конкретные последствия за подобное признание. Мы также призываем Российскую Федерацию отменить признание этих регионов.

Я не знаю, что может последовать за этим, я скажу, что в США уже существуют законодательные меры в отношении тех стран, которые признают эти территории независимыми государствами», — заявила Элизабет Руд.

МИД Сирии сегодня распространил заявление о «признании» Абхазии и «т.н. Южной Осетии»

В ответ Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Ломбарды стали своеобразным способом реализации украденных предметов - Бахтадзе
Выдача потребительских кредитов сократилась на 50-70%, а рассрочек на 30-50%
Перспективы шопинг-туризма в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Закареишвили: Россия долго работала, чтобы Сирия признала оккупированные территории
Заявление группы депутатов Верховного Совета Абхазской А/Р
Сирия признала независимость оккупированных Россией территорий Грузии
На ИнгуриГЭС все еще продолжаются ремонтные работы
Все основные агрегаты Ингури ГЭС остановлены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Европейский суд коммуницировал жалобы по исчезновениям жителей Дагестана
Минфин Армении: Соотношение госдолга к ВВП достигло 58,8%
Тандилян: Министерство труда и социальных вопросов Армении тесно сотрудничает с СНБ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна