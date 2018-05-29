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Элизабет Руд: Все международное сообщество должно объединиться в поддержку территориальной целостности Грузии
29.05.2018 19:42
Все члены международного сообщества должны объединиться для поддержки территориальной целостности и суверенитета Грузии, так как это делают США и все члены содружества — об этом и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд заявила в МИД Грузии, где состоялась встреча в связи с «признанием» Сирией оккупированных Абхазии и «т.н. Южной Осетии».
Элизабет Руд призвала Сирию, а также Российскую Федерацию, Никарагуа, Венесуэла и Науру отозвать признание оккупированных территорий Грузии в качестве т.н. независимых государств.
«Абхазия и «т.н. Южная Осетия» являются неотъемлемой частью суверенной территории Грузии. СШАрассматривают признание независимости этих регионов, как нарушение территориальной целостности Грузии. США полностью отвергают признание Сирией т.н. независимости этих регионов и призывают Сирию, а также Российскую Федерацию, Никарагуа, Венесуэла и Науру отозвать признание оккупированных территорий Грузии в качестве т.н. независимых государств.
Кроме того, я подчеркну, что по решению США существуют конкретные последствия за подобное признание. Мы также призываем Российскую Федерацию отменить признание этих регионов.
Я не знаю, что может последовать за этим, я скажу, что в США уже существуют законодательные меры в отношении тех стран, которые признают эти территории независимыми государствами», — заявила Элизабет Руд.
МИД Сирии сегодня распространил заявление о «признании» Абхазии и «т.н. Южной Осетии»
В ответ Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
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